Зеленський підписав указ про зміну складу РНБО

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський 28 вересня підписав указ про зміну персонального складу Ради національної безпеки і оборони України, яким виключив з РНБО колишнього Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Про це стало відомо з указу президента, передає Новини.LIVE.

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Указ про зміну складу РНБО

Указом №970/2026 президент вніс часткові зміни до статті 1 попереднього документа про персональний склад Ради національної безпеки і оборони України.

Йдеться про указ від 19 липня 2025 року №501/2025. Новим документом із переліку членів РНБО вилучено Р. Кравченка.

Коли набирає чинності указ

Документ набирає чинності з дня його опублікування. Інших змін до складу Ради цей указ не передбачає.

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Руслан Кравченко та посада генпрокурора

Руслан Кравченко раніше очолював Офіс Генерального прокурора України. Верховна Рада 15 вересня 2026 року надала згоду на його звільнення з посади 317 голосами, після чого президент підписав відповідний указ.

Саме як Генерального прокурора Руслана Кравченка було введено до персонального складу РНБО указом президента у липні 2025 року.

Новини.LIVE інформували, що НАБУ та САП провели спецоперацію "Карфаген" із викриття злочинної організації, до діяльності якої, причетний посадовець Офісу Генерального прокурора України Сергій Кропива. Організація забезпечувала "кришування" мережі шахрайських кол-центрів.

На тлі цієї резонансної справи Генеральний прокурор Руслан Кравченко подав у відставку. Президент України Володимир Зеленський після тривалої розмови з генпрокурором заявляв про підготовку відповідної заяви та подання до Верховної Ради щодо його звільнення.

Також Руслан Кравченко заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. Керівника бюро підозрювали у підробленні документів для отримання хабаря в особливо великому розмірі та фіктивному всиновленні дитини. Підозру також оголосили особі, яку пов'язували з очільником САП Олександром Клименком.