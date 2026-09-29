Зеленский подписал указ об изменении состава СНБО

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении состава Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым исключил из СНБО бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Об этом стало известно из указа президента, передает Новини.LIVE.

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Указ об изменении состава СНБО

Указом №970/2026 президент внес частичные изменения в статью 1 предыдущего документа о персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Речь идет об указе от 19 июля 2025 года № 501/2025. Новым документом из перечня членов СНБО исключен Р. Кравченко.

Когда указ вступает в силу

Документ вступает в силу со дня его публикации. Других изменений в состав Совета данный указ не предусматривает.

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Руслан Кравченко и должность генерального прокурора

Руслан Кравченко ранее возглавлял Офис Генерального прокурора Украины. Верховная Рада 15 сентября 2026 года дала согласие на его увольнение с должности 317 голосами, после чего президент подписал соответствующий указ.

Именно в качестве генерального прокурора Руслан Кравченко был включен в персональный состав СНБО указом президента в июле 2025 года.

Новини.LIVE сообщали, что НАБУ и САП провели спецоперацию "Карфаген" по разоблачению преступной организации, к деятельности которой причастен сотрудник Офиса Генерального прокурора Украины Сергей Кропива. Организация обеспечивала "крышу" сети мошеннических колл-центров.

На фоне этого резонансного дела генеральный прокурор Руслан Кравченко подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский после длительной беседы с генпрокурором заявил о подготовке соответствующего заявления и представлении в Верховную Раду документа об его увольнении.

Также Руслан Кравченко заявил о подписании подозрения в отношении директора НАБУ Семена Кривоноса. Руководителя бюро подозревали в подделке документов для получения взятки в особо крупном размере и фиктивном усыновлении ребенка. Подозрение также было предъявлено лицу, которое связывали с главой САП Александром Клименко.