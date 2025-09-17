Зеленський відзначив нагородами працівників ДСНС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У середу, 17 вересня, Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників і працівниць ДСНС. Глава держави подякував українським рятувальникам за роботу.

Відповідне відео лідер України опублікував на своїй сторінці у Telegram.

Зеленський нагородив працівників ДСНС

"Сьогодні відзначив державними нагородами наших працівників і працівниць ДСНС України", — повідомив Зеленський.

А також додав, що тисячі українських життів врятовані завдяки роботі ДСНС. Тисячі об’єктів української інфраструктури збережені завдяки оперативності та професійності українських рятувальників.

"Ми можемо тільки пишатися вашими хоробрими серцями та вашою службою — усіх наших українських рятувальників. Дякую кожному й кожній, чиє покликання — рятувати життя. Слава всім, хто захищає нашу державу та людей. Слава Україні", — подякував президент.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що Зеленський вже відзначив роботу українських рятувальників, які щодня ризикують життям заради безпеки громадян.

Раніше ми інформували, що в Україні 17 вересня відзначають День рятівника.