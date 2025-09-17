День рятівника в Україні — Зеленський звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленский. Фото: ОПУ

В Україні сьогодні, 17 вересня, відзначають День рятівника. Президент України Володимир Зеленський відзначив роботу українських рятувальників, які щодня ризикують життям заради безпеки громадян.

Привітання зі святом Володимир Зеленський оприлюднив на своїй сторінці у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський привітав українців із Днем рятівника

Президент України підкреслив, що співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій одними з перших прибувають на місця після обстрілів, рятують людей з-під завалів, ліквідовують пожежі та надають підтримку постраждалим.

Глава держави подякував усім працівникам і працівницям ДСНС за відданість справі та готовність завжди прийти на допомогу. Він також висловив шану тим рятувальникам, які загинули під час виконання свого обов’язку.

"Дякую всім працівникам і працівницям ДСНС України. Дякую кожному та кожній, хто обрав для себе таку нелегку, але дуже важливу місію — рятувати інших. Завжди памʼятаємо всіх рятувальників, які загинули, допомагаючи та рятуючи наших людей", — висловився глава держави.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 17 вересня, відзначають День рятівника України. Новини.LIVE розповідає, як започаткували свято.