Зеленский поздравил спасателей с профессиональным праздником

Зеленский поздравил спасателей с профессиональным праздником

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 09:33
День спасателя в Украине — Зеленский обратился к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В Украине сегодня, 17 сентября, отмечают День спасателя. Президент Украины Владимир Зеленский отметил работу украинских спасателей, которые ежедневно рискуют жизнью ради безопасности граждан.

Поздравление с праздником Владимир Зеленский обнародовал на своей странице в Telegram.

Зеленский поздравил украинцев с Днем спасателя

Президент Украины подчеркнул, что сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям одними из первых прибывают на места после обстрелов, спасают людей из-под завалов, ликвидируют пожары и оказывают поддержку пострадавшим.

Глава государства поблагодарил всех работников и работниц ГСЧС за преданность делу и готовность всегда прийти на помощь. Он также выразил уважение тем спасателям, которые погибли при исполнении своего долга.

"Спасибо всем работникам и работницам ГСЧС Украины. Спасибо каждому и каждой, кто выбрал для себя такую нелегкую, но очень важную миссию — спасать других. Всегда помним всех спасателей, которые погибли, помогая и спасая наших людей", — высказался глава государства.

Напомним, в Украине сегодня, 17 сентября, отмечают День спасателя Украины. Сайт Новини.LIVE рассказывает, как начали праздник.

 

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
