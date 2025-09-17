Зеленский отметил наградами работников ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В среду, 17 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами работников и работниц ГСЧС. Глава государства поблагодарил украинских спасателей за работу.

Соответствующее видео лидер Украины опубликовал на своей странице в Telegram.

Зеленский наградил работников ГСЧС

"Сегодня отметил государственными наградами наших работников и работниц ГСЧС Украины", — сообщил Зеленский.

А также добавил, что тысячи украинских жизней спасены благодаря работе ГСЧС. Тысячи объектов украинской инфраструктуры сохранены благодаря оперативности и профессионализму украинских спасателей.

"Мы можем только гордиться вашими храбрыми сердцами и вашей службой — всех наших украинских спасателей. Спасибо каждому и каждой, чье призвание — спасать жизни. Слава всем, кто защищает наше государство и людей. Слава Украине", — поблагодарил президент.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Напомним, что Зеленский уже отметил работу украинских спасателей, которые ежедневно рискуют жизнью ради безопасности граждан.

Ранее мы информировали, что в Украине 17 сентября отмечают День спасателя.