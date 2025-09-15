Видео
Главная Новости дня Зеленский вручил награды воинам-танкистам — видео

Зеленский вручил награды воинам-танкистам — видео

Дата публикации 15 сентября 2025 16:06
День танковых войск — Зеленский наградил военных
Владимир Зеленский вручает награды воинам-танкистам. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня танковых войск, который отмечали в Украине накануне, встретился с воинами и вручил им государственные награды. По словам главы государства, танковые войска стали одним из сильнейших элементов Сил обороны.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram 15 сентября.

Вручение наград воинам-танкистам

Зеленский подчеркнул, что храбрость и меткость воинов, а также мощность и маневренность танков по-прежнему имеют значение для защиты украинских позиций, уничтожения российских солдат, их позиций и укреплений.

"Конечно, сейчас прежде всего из-за войны дронов и других новых технологических аспектов войны роль танков существенно изменилась. Задачи командиров танковых экипажей значительно усложнились. Но значение наших танковых войск остается очень весомым", — отметил президент.

По его словам, всего в наших боевых бригадах действуют более 100 танковых батальонов, и это все опытные подразделения.

"Сегодня отмечаем государственными наградами лучших воинов — тех, кто проявил себя в защите нашего государства, наших позиций. Еще раз поздравляю всех наших воинов-танкистов. Спасибо вам", — подчеркнул глава государства.

Напомним, 14 сентября Украина отмечала День танковых войск. К военным обратился Владимир Зеленский.

Также 22 августа украинские танкисты показали, как уничтожили российскую ДРГ. Враг пытался проскользнуть между украинскими позициями.

Владимир Зеленский награда военные война в Украине танкист
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
