День танковых войск 14 сентября - поздравление президента

Сегодня, 14 сентября, Украина отмечает День танковых войск. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил каждого танкиста за отвагу и профессионализм.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

Зеленский поблагодарил танкистов

"Спасибо всем, кто посвятил себя этой службе. Быть танкистом — это ежедневная работа в зоне риска, в сложных условиях, это командное взаимодействие, точность, выдержка и большая ответственность", — заявил глава государства.

Зеленский напомнил, что танковые экипажи заходят в самые горячие точки, прикрывают пехоту, ведут огонь по позициям врага и спасают жизни побратимов.

"Спасибо каждому танкисту за отвагу и профессионализм. Светлая память всем, кто отдал жизнь, защищая свободу Украины. Слава воинам-танкистам! Слава Украине!" — добавил он.

Напомним, недавно танкисты 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали, как уничтожили вражескую ДРГ.

А экипаж украинского танка "Херсон" из 1-го танкового батальона 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады совершил точный выстрел, которым ликвидировал сразу трех российских штурмовиков на мотоциклах.