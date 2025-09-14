Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина отмечает День танковых войск — заявление Зеленского

Украина отмечает День танковых войск — заявление Зеленского

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 09:55
День танковых войск 14 сентября - поздравление президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Сегодня, 14 сентября, Украина отмечает День танковых войск. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил каждого танкиста за отвагу и профессионализм.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

Реклама
Читайте также:
скрін
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский поблагодарил танкистов

"Спасибо всем, кто посвятил себя этой службе. Быть танкистом это ежедневная работа в зоне риска, в сложных условиях, это командное взаимодействие, точность, выдержка и большая ответственность", — заявил глава государства.

Зеленский напомнил, что танковые экипажи заходят в самые горячие точки, прикрывают пехоту, ведут огонь по позициям врага и спасают жизни побратимов.

"Спасибо каждому танкисту за отвагу и профессионализм. Светлая память всем, кто отдал жизнь, защищая свободу Украины. Слава воинам-танкистам! Слава Украине!" — добавил он.

Напомним, недавно танкисты 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали, как уничтожили вражескую ДРГ.

А экипаж украинского танка "Херсон" из 1-го танкового батальона 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады совершил точный выстрел, которым ликвидировал сразу трех российских штурмовиков на мотоциклах.

Владимир Зеленский война в Украине День танковых войск танкист праздник
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации