День танкових військ 14 вересня - привітання президента

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Сьогодні, 14 вересня, Україна відзначає День танкових військ. Президент України Володимир Зеленський подякував кожному танкісту за відвагу та професіоналізм.

Про це Зеленський написав у Telegram.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський подякував танкістам

"Дякуємо всім, хто присвятив себе цій службі. Бути танкістом — це щоденна робота в зоні ризику, у складних умовах, це командна взаємодія, точність, витримка й велика відповідальність", — заявив глава держави.

Зеленський нагадав, що танкові екіпажі заходять у найгарячіші точки, прикривають піхоту, ведуть вогонь по позиціях ворога й рятують життя побратимів.

"Дякуємо кожному танкісту за відвагу та професіоналізм. Світла пам’ять усім, хто віддав життя, захищаючи свободу України. Слава воїнам-танкістам! Слава Україні!" — додав він.

Нагадаємо, нещодавно танкісти 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ показали, як знищили ворожу ДРГ.

А екіпаж українського танка "Херсон" із 1-го танкового батальйону 5-ї окремої важкої механізованої бригади здійснив влучний постріл, яким ліквідував одразу трьох російських штурмовиків на мотоциклах.