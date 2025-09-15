Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський вручив нагороди воїнам-танкістам — відео

Зеленський вручив нагороди воїнам-танкістам — відео

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 16:06
День танкових військ — Зеленський нагородив військових
Володимир Зеленський вручає нагороди воїнам-танкістам. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня танкових військ, який відзначали в Україні напередодні, зустрівся з воїнами та вручив їм державні нагороди. За словами глави держави, танкові війська стали одним із найсильніших елементів Сил оборони.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram 15 вересня.

Реклама
Читайте також:

Вручення нагород воїнам-танкістам

Зеленський наголосив, що хоробрість і влучність воїнів, а також потужність і маневреність танків, як і раніше, мають значення для захисту українських позицій, знищення російських солдатів, їхніх позицій та укріплень. 

"Звісно, зараз передусім через війну дронів та інші нові технологічні аспекти війни роль танків суттєво змінилася. Завдання командирів танкових екіпажів значно ускладнились. Але значення наших танкових військ залишається дуже вагомим", — зазначив президент.  

За його словами, загалом у наших бойових бригадах діють понад 100 танкових батальйонів, і це все досвідчені підрозділи. 
 
"Сьогодні відзначаємо державними нагородами найкращих воїнів — тих, хто проявив себе в захисті нашої держави, наших позицій. Ще раз вітаю всіх наших воїнів-танкістів. Дякую вам", — підкреслив глава держави. 

Нагадаємо, 14 вересня Україна відзначала День танкових військ. До військових звернувся Володимир Зеленський. 

Також 22 серпня українські танкісти показали, як знищили російську ДРГ. Ворог намагався прослизнути між українськими позиціями.

Володимир Зеленський нагорода військові війна в Україні танкіст
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації