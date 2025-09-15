День танкових військ — Зеленський нагородив військових

Володимир Зеленський вручає нагороди воїнам-танкістам. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня танкових військ, який відзначали в Україні напередодні, зустрівся з воїнами та вручив їм державні нагороди. За словами глави держави, танкові війська стали одним із найсильніших елементів Сил оборони.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram 15 вересня.

Вручення нагород воїнам-танкістам

Зеленський наголосив, що хоробрість і влучність воїнів, а також потужність і маневреність танків, як і раніше, мають значення для захисту українських позицій, знищення російських солдатів, їхніх позицій та укріплень.

"Звісно, зараз передусім через війну дронів та інші нові технологічні аспекти війни роль танків суттєво змінилася. Завдання командирів танкових екіпажів значно ускладнились. Але значення наших танкових військ залишається дуже вагомим", — зазначив президент.

За його словами, загалом у наших бойових бригадах діють понад 100 танкових батальйонів, і це все досвідчені підрозділи.



"Сьогодні відзначаємо державними нагородами найкращих воїнів — тих, хто проявив себе в захисті нашої держави, наших позицій. Ще раз вітаю всіх наших воїнів-танкістів. Дякую вам", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, 14 вересня Україна відзначала День танкових військ. До військових звернувся Володимир Зеленський.

Також 22 серпня українські танкісти показали, як знищили російську ДРГ. Ворог намагався прослизнути між українськими позиціями.