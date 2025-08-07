Відео
Зеленський відреагував на російські обстріли сходу України

Зеленський відреагував на російські обстріли сходу України

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 12:30
Зеленський відреагував на атаку РФ по Дніпропетровщині
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про трагічні наслідки російських атак на Дніпропетровщину в ніч проти 7 серпня. Лише за одну добу загинули четверо мирних жителів, ще восьмеро дістали поранення. Глава держави подякував партнерам за допомогу Україні протистояти російській агресії.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своєму каналі у Telegram.

Читайте також:

Зеленський відреагував на удари Росії по Дніпропетровщині

Зокрема, у Нікополі внаслідок обстрілу загинули троє людей — у місті 7 серпня оголосили Днем жалоби.

Нікополь обстріл
Знищена машина. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Серед убитих 23-річний рятувальник Данило Хижняк, працівник ДСНС України. Як підкреслив глава держави, юнак присвятив своє життя порятунку інших, а російські окупанти зробили його мішенню.

Обстріли Дніпропетровської області
Наслідки атаки Росії. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Також жертвами стали 62-річний Юрій Крутінь і 49-річна Наталія Шушвар — звичайні мешканці міста. Президент висловив щирі співчуття їхнім рідним.

Зеленський акцентував, що удари з боку ворога тривають щодня — дрони, авіабомби, зокрема керовані, сиплються на українські громади та позиції. 

"Фактично кожного дня тривають удари російськими дронами, авіабомбами. Кожна доба — це близько 200 керованих авіабомб проти наших громад, проти наших позицій. Жодна країна світу не впоралась би з таким терором наодинці, і важливо, що Україні допомагають. Важливо й те, що жодна українська громада не залишається наодинці зі своїми проблемами — завжди отримує допомогу, завжди отримує необхідні рішення", — повідомив Зеленський. 

Глава держави додав, що Україна атакує Росію у відповідь, зокрема об'єкти логістики та переробки нафти. 

"Російська логістика, російська нафтопереробка, воєнна економіка — усе це цілком справедливо отримує відповіді від українців, від України. І я дякую кожному нашому воїну за влучність. Разом захищаємось. Разом дотискаємо Росію до припинення агресії. Слава Україні!" — повідомив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, також сьогодні, 7 серпня, Володимир Зеленський анонсував низку контактів з країнами-партнерами.

А вчора, 6 серпня, Володимир Зеленський відвідав Сумську область та висловився про річницю початку Курської операції. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
