Зеленский отреагировал на атаку РФ по Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о трагических последствиях российских атак на Днепропетровщину в ночь на 7 августа. Только за одни сутки погибли четверо мирных жителей, еще восемь получили ранения. Глава государства поблагодарил партнеров за помощь Украине противостоять российской агрессии.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем канале в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский отреагировал на удары России по Днепропетровской области

В частности, в Никополе в результате обстрела погибли три человека — в городе 7 августа объявили Днем траура.

Уничтожена машина. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Среди убитых — 23-летний спасатель Даниил Хижняк, работник ГСЧС Украины. Как подчеркнул глава государства, юноша посвятил свою жизнь спасению других, а российские оккупанты сделали его мишенью.

Последствия атаки России. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Также жертвами стали 62-летний Юрий Крутинь и 49-летняя Наталья Шушвар — обычные жители города. Президент выразил искренние соболезнования их родным.

Зеленский акцентировал, что удары со стороны врага продолжаются ежедневно — дроны, авиабомбы, в том числе управляемые, сыплются на украинские громады и позиции.

"Фактически каждый день продолжаются удары российскими дронами, авиабомбами. Каждые сутки — это около 200 управляемых авиабомб против наших громад, против наших позиций. Ни одна страна мира не справилась бы с таким террором в одиночку, и важно, что Украине помогают. Важно и то, что ни одна украинская громада не остается наедине со своими проблемами — всегда получает помощь, всегда получает необходимые решения", — сообщил Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина атакует Россию в ответ, в частности объекты логистики и переработки нефти.

"Российская логистика, российская нефтепереработка, военная экономика — все это вполне справедливо получает ответы от украинцев, от Украины. И я благодарю каждого нашего воина за меткость. Вместе защищаемся. Вместе дожимаем Россию до прекращения агрессии. Слава Украине!" — сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, также сегодня, 7 августа, Владимир Зеленский анонсировал ряд контактов со странами-партнерами.

А вчера, 6 августа, Владимир Зеленский посетил Сумскую область и высказался о годовщине начала Курской операции.