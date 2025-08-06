Зеленський відвідав Сумщину в річницю Курської операції

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

У середу, 6 серпня, Президент Володимир Зеленський провів день на Сумщині разом із українськими захисниками, які брали участь у Курській операції. У день її річниці глава держави подякував воїнам за відвагу, зусилля та результати, які стали історичними для України.

Про це повідомив український лідер у Telegram.

"Ми перенесли війну на територію держави-агресора і досі діємо на її землі", — зазначив президент.

Він наголосив, що українські військові змогли діяти ефективно навіть тоді, коли багато хто говорив про "глухий кут" у війні та втрачав віру в силу української армії. За словами Зеленського, саме Курська операція продемонструвала, що численні погрози з боку Росії були лише блефом.

Під час операції українські сили тимчасово контролювали близько 1300 кілометрів території РФ. Це змусило російське командування перекидати війська з Донеччини, а також звертатися по допомогу до Північної Кореї.

Крім того, завдяки діям українських військових на Курщині вдалося зірвати плани наступу ворога на Суми та Харків.

"Наші хлопці взяли в полон понад тисячу російських військових, що дозволило розблокувати складні обміни", — підкреслив президент.

