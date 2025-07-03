Сирський відповів на допис комбата 47-ї бригади щодо Курщини - що відомо

Олександр Сирський. Фото: Reuters

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відреагував на заяву командира 47-ї окремої механізованої бригади Олександра Ширшина, який публічно розкритикував плани щодо бойових завдань на Курщині. Коментуючи ситуацію, Сирський припустив, що Ширшин прагне привернути до себе увагу або реалізувати власні амбіції.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

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Сирський також зазначив, що на момент заяви комбат перебував у відпустці за кордоном, а командування ЗСУ було відкрите до діалогу з ним і готове вийти на зв’язок.

"Ми його переведемо туди, куди він хоче. Як я реагую на цей допис? Ну він очевидно хоче уваги чи реалізації, я не знаю, мені розв’язання проблем через фейсбук не дуже зрозуміло", — заявив він.

На питання про численні синхронні публікації на підтримку Сирського, які з’явилися на сторінках 47-ї бригади після допису Ширшина, головнокомандувач відповів з усмішкою.

"Ви що думаєте, що це їм сказали писати?" — додав він.

Сирський підкреслив, що командир підрозділу безпосередньо на місці має право самостійно ухвалювати рішення щодо доцільності виконання бойового завдання.

Своєю чергою Олександр Ширшин у коментарі ЗМІ повідомив, що вже подавав запити на переведення, однак принаймні один із них було відхилено. Він наголосив, що не закликає військовослужбовців до непокори, однак зауважує серед бійців помітну втому та незгоду з нинішніми умовами служби.

"Мої бійці мені казали: командир, ти готовий очолити батальйон СЗЧ. Я їх не спонукаю на такі дії, і сказав, що нічого страшного в тому, що мене скоро не буде, немає. Я дуже ними пишаюсь: своїм управлінням, своїми сержантами і бійцями. Вони зробили величезну роботу, я знаю, як вони себе проявили, для мене це дуже цінне, але я дуже хочу добитися змін", — написав він.

Він також наголосив, що командир на місці не може відмовитись від виконання задач:

"Неможливо відмовитись від виконання певних задач, тому що вони робляться чи плануються під контролем Головкома, будь-яке таке невиконання — це починаються розслідування, як були у нас по Бєлгородщині, хоч ніхто там не відмовлявся, ми не могли фізично це зробити".

Нагадаємо, що 1 липня Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів чергову щомісячну нараду, присвячену вдосконаленню бойової підготовки, зміцненню системи безпеки та актуальним викликам у військовій сфері.

До цього Сирський повідомив про зміни у базовій загальновійськовій підготовці. Відтепер вона триватиме довше.