Сырский ответил на сообщение комбата 47-й бригады по Курщине - что известно

Александр Сырский. Фото: Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский отреагировал на заявление командира 47-й отдельной механизированной бригады Александра Ширшина, который публично раскритиковал планы относительно боевых задач на Курщине. Комментируя ситуацию, Сырский предположил, что Ширшин стремится привлечь к себе внимание или реализовать собственные амбиции.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

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Сырский также отметил, что на момент заявления комбат находился в отпуске за границей, а командование ВСУ было открыто к диалогу с ним и готово выйти на связь.

"Мы его переведем туда, куда он хочет. Как я реагирую на это сообщение? Ну он очевидно хочет внимания или реализации, я не знаю, мне решение проблем через фейсбук не очень понятно", — заявил он.

На вопрос о многочисленных синхронных публикациях в поддержку Сырского, которые появились на страницах 47-й бригады после сообщения Ширшина, главнокомандующий ответил с улыбкой.

"Вы что думаете, что это им сказали писать?" — добавил он.

Сирский подчеркнул, что командир подразделения непосредственно на месте имеет право самостоятельно принимать решение о целесообразности выполнения боевой задачи.

В свою очередь Александр Ширшин в комментарии СМИ сообщил, что уже подавал запросы на перевод, однако по крайней мере один из них был отклонен. Он отметил, что не призывает военнослужащих к неповиновению, однако замечает среди бойцов заметную усталость и несогласие с нынешними условиями службы.

"Мои бойцы мне говорили: командир, ты готов возглавить батальон СЗЧ. Я их не побуждаю на такие действия, и сказал, что ничего страшного в том, что меня скоро не будет, нет. Я очень ими горжусь: своим управлением, своими сержантами и бойцами. Они сделали огромную работу, я знаю, как они себя проявили, для меня это очень ценно, но я очень хочу добиться изменений", — написал он.

Он также отметил, что командир на месте не может отказаться от выполнения задач:

"Невозможно отказаться от выполнения определенных задач, потому что они делаются или планируются под контролем Главкома, любое такое невыполнение — это начинаются расследования, как были у нас по Белгородщине, хотя никто там не отказывался, мы не могли физически это сделать".

Напомним, что 1 июля Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский провел очередное ежемесячное совещание, посвященное совершенствованию боевой подготовки, укреплению системы безопасности и актуальным вызовам в военной сфере.

До этого Сырский сообщил об изменениях в базовой общевойсковой подготовке. Отныне она будет длиться дольше.