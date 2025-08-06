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Річниця Курської операції — Зеленський показав ексклюзивні кадри

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 11:01
Річниця Курської операції — Зеленський показав відео
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Сьогодні, 6 серпня, у річницю Курської операції, Президент України Володимир Зеленський подякував всім, хто був залучений до виконання завдань на Курщині. Крім того, глава держави показав ексклюзивні кадри операції.

Відповідний допис та відео лідер України опублікував у Telegram.

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Нагадаємо, що рівно рік тому, 6 серпня, зранку розпочалися бої в Курській області. Саме тоді Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа.

Президент зазначив, що вже понад рік Україна проводить активні дії на російській території — у Курській та Бєлгородській областях.

Зеленський наголосив, що українцям укотре вдалося довести світові, що цілком реально ставити Росію на місце та достойно відповідати на її удари.

"Курська операція стала справді особливою. Розвідки світу її не передбачили. Росіяни — не очікували. Коли багато хто у світі думав, що ситуація в глухому куті, українці показали, що будуть і надалі захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни", — зазначив лідер.

Крім того, Зеленський подякував всім, хто був залучений до Курської операції.

"Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, усім, хто був залучений до виконання завдань на Курщині. Усім, хто не допустив іще одного повномасштабного удару Росії по наших Сумах та Харківщині. Захищаємо Україну. І памʼятаємо кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях заради України. Слава Україні!" — підсумував президент.

Зазначимо, що в річницю Курської операції Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про успіхи ЗСУ та назвав втрати РФ на Курщині.

Раніше Сирський відреагував на заяву командира 47-ї окремої механізованої бригади Олександра Ширшина, який публічно розкритикував плани щодо бойових завдань на Курщині.

Володимир Зеленський ЗСУ операція війна в Україні Курська область
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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