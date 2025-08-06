Річниця Курської операції — Сирський назвав втрати РФ

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Рівно рік тому, 6 серпня, українські війська розпочали операцію в Курській області РФ. Сьогодні Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський розповів про успіхи ЗСУ та назвав втрати ворога в межах Курської операції.

Про це Сирський написав у Facebook.

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Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що 6 серпня — визначна дата у воєнній історії України. Адже цього дня 2024 року розпочалася Курська наступальна операція Сил оборони України, яка вперше перенесла повномасштабну війну на територію країни-агресора.

Сирський зазначив, що це був рішучий і сміливий крок у відповідь на підготовку ворогом нової наступальної кампанії на півночі Слобожанщини.

"Ми не чекали удару — ми самі його завдали. Справою засвідчили, що Україна здатна не лише оборонятися, а й діяти на випередження та результативно атакувати", — наголосив генерал.



Сирський нагадав, що після ретельного планування операції підрозділи ЗСУ змогли прорвати ворожу оборону, зайти глибоко в тил противника та зірвати його логістику. За його даними, на піку операції Збройні сили України контролювали до 1300 км² території Курської області.

"Ми деморалізували особовий склад росіян та змусили їх перекидати на Курщину значні резерви, послаблюючи тиск на інших напрямках фронту.

На той час ми не дали ворогу реалізувати плани наступу та сформували буферну зону, завдяки чому Суми й Харків залишаються на вільній українській землі", — розповів Головнокомандувач ЗСУ.

Українські військові. Фото: Генштаб/Telegram

Сирський про втрати РФ під час Курської операції

За даними генерала, протягом року в зоні відповідальності угруповання військ "Курськ" Сили оборони завдали противнику важких втрат. Російська армія загалом втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько 4 тисячі — громадяни КНДР).

Також знищено або пошкоджено 7236 одиниць озброєння та військової техніки РФ, зокрема 211 танків, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 літак, 3 гелікоптери, 15 засобів ППО, 2795 одиниць автотранспорту.

Сирський наголосив, що Курська операція також забезпечила неоціненний гуманітарний результат: 1018 полонених російських військовослужбовців поповнили обмінний фонд, що вже дозволило нам повернути додому сотні українських воїнів, зокрема тих, хто перебував у полоні з 2022 року.



За словами Головнокомандувача, фактично противник отримав змогу відновлювати втрачені позиції й райони тільки після того, як залучив війська КНДР, значно наростив своє угруповання, переніс на Курщину основну інтенсивність застосування керованих авіабомб.



Наступальна операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей, визначених вищим керівництвом держави.

Сирський зазначив, що станом на сьогодні українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області, сковуючи частину російського наступального угруповання.

"Як і рік тому, ми діємо. Б’ємо ворога, тримаємо рубежі, щоб зберегти Україну та вибороти справедливий мир. Від імені командування щиро дякую всім воїнам, які брали й беруть участь у здійсненні нашої кампанії на Курщині. Ваш професіоналізм, ваша хоробрість, стійкість та самовідданість дають силу всій Україні.

Схиляю голову, згадуючи побратимів, котрі в ході Курської операції віддали за Україну найдорожче — свої життя. Ми продовжуємо боротися, тримаючи стрій із пам’яттю про тих, хто не повернувся, але залишився з нами — у нашій справі, у нашій Перемозі", — підсумував Сирський.

Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Сирський відреагував на заяву командира 47-ї окремої механізованої бригади Олександра Ширшина, який публічно розкритикував плани щодо бойових завдань на Курщині.

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