Годовщина Курской операции — Сырский назвал потери РФ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Ровно год назад, 6 августа, украинские войска начали операцию в Курской области РФ. Сегодня Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский рассказал об успехах ВСУ и назвал потери врага в рамках Курской операции.

Об этом Сырский написал в Facebook.

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Главнокомандующий ВСУ отметил, что 6 августа — выдающаяся дата в военной истории Украины. Ведь в этот день 2024 года началась Курская наступательная операция Сил обороны Украины, которая впервые перенесла полномасштабную войну на территорию страны-агрессора.

Сырский отметил, что это был решительный и смелый шаг в ответ на подготовку врагом новой наступательной кампании на севере Слобожанщины.

"Мы не ждали удара — мы сами его нанесли. Делом показали, что Украина способна не только обороняться, но и действовать на опережение и результативно атаковать", — подчеркнул генерал.



Сырский напомнил, что после тщательного планирования операции подразделения ВСУ смогли прорвать вражескую оборону, зайти глубоко в тыл противника и сорвать его логистику. По его данным, на пике операции Вооруженные силы Украины контролировали до 1300 кв. км территории Курской области.

"Мы деморализовали личный состав россиян и заставили их перебрасывать на Курщину значительные резервы, ослабляя давление на других направлениях фронта.

Вто время мы не дали врагу реализовать планы наступления и сформировали буферную зону, благодаря чему Сумы и Харьков остаются на свободной украинской земле", — рассказал Главнокомандующий ВСУ.

Украинские военные. Фото: Генштаб/Telegram

Сырский о потерях РФ во время Курской операции

По данным генерала, в течение года в зоне ответственности группировки войск "Курск" Силы обороны нанесли противнику тяжелые потери. Российская армия в целом потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными (из них около 4 тысяч — граждане КНДР).

Также уничтожено или повреждено 7236 единиц вооружения и военной техники РФ, в том числе 211 танков, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 самолет, 3 вертолета, 15 средств ПВО, 2795 единиц автотранспорта.

Сырский отметил, что Курская операция также обеспечила неоценимый гуманитарный результат: 1018 пленных российских военнослужащих пополнили обменный фонд, что уже позволило нам вернуть домой сотни украинских воинов, в том числе тех, кто находился в плену с 2022 года.



По словам Главнокомандующего, фактически, противник получил возможность восстанавливать утраченные позиции и районы только после того, как привлек войска КНДР, значительно нарастил свою группировку, перенес на Курщину основную интенсивность применения управляемых авиабомб.



Наступательная операция на Курщине достигла большинства поставленных целей, определенных высшим руководством государства.

Сырский отметил, что на сегодня украинские войска сохраняют присутствие на территории Глушковского района Курской области, сковывая часть российской наступательной группировки.

"Как и год назад, мы действуем. Бьем врага, держим рубежи, чтобы сохранить Украину и завоевать справедливый мир. От имени командования искренне благодарю всех воинов, которые принимали и принимают участие в осуществлении нашей кампании на Курщине. Ваш профессионализм, ваша храбрость, стойкость и самоотверженность дают силу всей Украине.

Склоняю голову, вспоминая побратимов, которые в ходе Курской операции отдали за Украину самое дорогое — свои жизни. Мы продолжаем бороться, держа строй с памятью о тех, кто не вернулся, но остался с нами — в нашем деле, в нашей Победе", — подытожил Сырский.

Скриншот сообщения Сырского/Facebook

Напомним, что недавно Сырский отреагировал на заявление командира 47-й отдельной механизированной бригады Александра Ширшина, который публично раскритиковал планы относительно боевых задач на Курщине.

Ранее мы информировали, что на Курщине ликвидировали заместителя главнокомандующего Военно-морского флота РФ Михаила Гудкова.