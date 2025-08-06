Годовщина Курской операции — Зеленский показал видео

Годовщина Курской операции — Зеленский показал эксклюзивные кадры
Сегодня, 6 августа, в годовщину Курской операции Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто был привлечен к выполнению задач на Курщине. Кроме того, глава государства показал эксклюзивные кадры операции.
Соответствующее сообщение и видео лидер Украины опубликовал в Telegram.
Зеленский о годе операции на Курщине
Напомним, что ровно год назад, 6 августа, утром начались бои в Курской области. Именно тогда Вооруженные силы Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа.
Президент отметил, что уже более года Украина проводит активные действия на российской территории — в Курской и Белгородской областях.
Зеленский отметил, что украинцам в очередной раз удалось доказать миру, что вполне реально ставить Россию на место и достойно отвечать на ее удары.
"Курская операция стала действительно особенной. Разведки мира ее не предусмотрели. Россияне — не ожидали. Когда многие в мире думали, что ситуация в тупике, украинцы показали, что будут и в дальнейшем защищать свою независимость и принуждать Россию к завершению войны", — отметил лидер.
Кроме того, Зеленский поблагодарил всех, кто был привлечен к Курской операции.
"Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру, всем, кто был привлечен к выполнению задач на Курщине. Всем, кто не допустил еще одного полномасштабного удара России по нашим Сумам и Харьковской области. Защищаем Украину. И помним каждого и каждую, кто отдал свою жизнь в боях ради Украины. Слава Украине!" — подытожил президент.
Отметим, что в годовщину Курской операции Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал об успехах ВСУ и назвал потери РФ на Курщине.
Ранее Сирский отреагировал на заявление командира 47-й отдельной механизированной бригады Александра Ширшина, который публично раскритиковал планы по боевым задачам на Курщине.
Читайте Новини.LIVE!