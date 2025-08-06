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Годовщина Курской операции — Зеленский показал эксклюзивные кадры

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 11:01
Годовщина Курской операции — Зеленский показал видео
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Сегодня, 6 августа, в годовщину Курской операции Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто был привлечен к выполнению задач на Курщине. Кроме того, глава государства показал эксклюзивные кадры операции.

Соответствующее сообщение и видео лидер Украины опубликовал в Telegram.

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Напомним, что ровно год назад, 6 августа, утром начались бои в Курской области. Именно тогда Вооруженные силы Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа.

Президент отметил, что уже более года Украина проводит активные действия на российской территории — в Курской и Белгородской областях.

Зеленский отметил, что украинцам в очередной раз удалось доказать миру, что вполне реально ставить Россию на место и достойно отвечать на ее удары.

"Курская операция стала действительно особенной. Разведки мира ее не предусмотрели. Россияне — не ожидали. Когда многие в мире думали, что ситуация в тупике, украинцы показали, что будут и в дальнейшем защищать свою независимость и принуждать Россию к завершению войны", — отметил лидер.

Кроме того, Зеленский поблагодарил всех, кто был привлечен к Курской операции.

"Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру, всем, кто был привлечен к выполнению задач на Курщине. Всем, кто не допустил еще одного полномасштабного удара России по нашим Сумам и Харьковской области. Защищаем Украину. И помним каждого и каждую, кто отдал свою жизнь в боях ради Украины. Слава Украине!" — подытожил президент.

Отметим, что в годовщину Курской операции Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал об успехах ВСУ и назвал потери РФ на Курщине.

Ранее Сирский отреагировал на заявление командира 47-й отдельной механизированной бригады Александра Ширшина, который публично раскритиковал планы по боевым задачам на Курщине.

Владимир Зеленский ВСУ операция война в Украине Курская область
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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