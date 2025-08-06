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Главная Новости дня Зеленский отчитался о визите на Сумщине — вечернее обращение

Зеленский отчитался о визите на Сумщине — вечернее обращение

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 21:47
Зеленский посетил Сумскую область в годовщину Курской операции
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

В среду, 6 августа, Президент Владимир Зеленский провел день на Сумщине вместе с украинскими защитниками, которые принимали участие в Курской операции. В день ее годовщины глава государства поблагодарил воинов за отвагу, усилия и результаты, которые стали историческими для Украины.

Об этом сообщил украинский лидер в Telegram.

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Зеленский посетил Сумскую область в годовщину Курской операции

"Мы перенесли войну на территорию государства-агрессора и до сих пор действуем на ее земле", — отметил президент.

Он подчеркнул, что украинские военные смогли действовать эффективно даже тогда, когда многие говорили о "тупике" в войне и теряли веру в силу украинской армии. По словам Зеленского, именно Курская операция продемонстрировала, что многочисленные угрозы со стороны России были лишь блефом.

Во время операции украинские силы временно контролировали около 1300 километров территории РФ. Это заставило российское командование перебрасывать войска из Донецкой области, а также обращаться за помощью к Северной Корее.

Кроме того, благодаря действиям украинских военных на Курщине удалось сорвать планы наступления врага на Сумы и Харьков.

"Наши ребята взяли в плен более тысячи российских военных, что позволило разблокировать сложные обмены", — подчеркнул президент.

Напомним, что ранее Зеленский показал эксклюзивные кадры в годовщину Курской операции.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ответил на слова командира 47-й отдельной механизированной бригады Александра Ширшина относительно критики планов о боевых задачах на Курщине.

Владимир Зеленский Сумская область война в Украине війна Курская область
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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