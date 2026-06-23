Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Кривого Рогу

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Жертвами чергової російської атаки у Кривому Розі 23 червня стали троє цивільних громадян, ще більше десятка отримали поранення різного ступеня тяжкості. Президент Володимир Зеленський наголосив, що затримки міжнародних партнерів із постачанням систем протиповітряної оборони обертаються втратою життів, і закликав світ посилити тиск на Москву через відсутність кроків до миру з її боку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву глави держави.

Зеленський закликав партнерів посилити ППО України через удари Росії

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, поціливши безпосередньо в об'єкт цивільної інфраструктури міста. Згідно з останніми даними, російський удар забрав життя трьох місцевих жителів. Крім того, зафіксовано понад 20 поранених, серед яких троє громадян перебувають у критично важкому стані. Лікарі надають усім постраждалим усяку необхідну медичну допомогу.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам і близьким загиблих та зазначив, що кожен подібний удар є прямим наслідком недостатнього тиску на Росію. Глава держави вкотре нагадав міжнародним партнерам, що будь-яке зволікання з передачею озброєння призводить до нових жертв серед мирного населення.

"Кожен такий день і кожен російський удар доводять, що тиску на агресора за цю війну недостатньо. Доводять також і те, що кожна затримка з виконанням домовленостей щодо ППО, будь-яке зволікання з постачанням для захисту України та українців – це фактично втрата життів", — наголосив Володимир Зеленський.

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Гасіння пожежі. Фото: ДСНС

Він також закликав світову спільноту припинити мовчання та визнати, що Кремль повністю ігнорує можливість мирного врегулювання і не робить жодних реальних кроків задля припинення бойових дій.

За словами українського лідера, Москва демонструє абсолютне небажання йти на компроміси, повністю блокуючи всі наявні переговорні формати. На всі пропозиції дипломатії, зустрічей і кроків до миру Україна досі не отримала відповіді.

Володимир Зеленський окремо висловив вдячність усім державам та організаціям, які продовжують підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Новини.LIVE писали раніше, що президент Зеленський оголосив про старт спільних із ЄС кроків щодо створення майбутньої Європейської антибалістичної системи та анонсував нові безпекові домовленості з Німеччиною. Паралельно Київ розраховує на оперативне відкриття всіх шести переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу.

У цей же час ефективні удари українських дронів спричинили кризу протиповітряної оборони ворога, змусивши командування РФ стягувати дефіцитну техніку з передової до Москви. Експерти заявили про будівництво нових майданчиків під системи С-400 в районі "Москва-Сіті" та розгортання фронтових комплексів "Панцир" для прикриття столичного нафтопереробного заводу.