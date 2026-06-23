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Главная Новости дня Зеленский отреагировал на обстрел Кривого Рога и задержки с ПВО

Зеленский отреагировал на обстрел Кривого Рога и задержки с ПВО

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 13:34
Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Кривого Рога
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Жертвами очередной российской атаки в Кривом Роге 23 июня стали трое гражданских лиц, ещё более десятка получили ранения различной степени тяжести. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что задержки международных партнеров с поставками систем противовоздушной обороны приводят к гибели людей, и призвал мир усилить давление на Москву из-за отсутствия шагов к миру с ее стороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы государства.

Зеленский призвал партнеров усилить ПВО Украины из-за ударов России

Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, поразив непосредственно объект гражданской инфраструктуры города. Согласно последним данным, российский удар унес жизни трех местных жителей. Кроме того, зафиксировано более 20 раненых, среди которых трое граждан находятся в критически тяжелом состоянии. Врачи оказывают всем пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Кривий Ріг 23 червня
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и близким погибших и отметил, что каждый подобный удар является прямым следствием недостаточного давления на Россию. Глава государства в очередной раз напомнил международным партнерам, что любое промедление с передачей вооружения приводит к новым жертвам среди мирного населения.

«Каждый такой день и каждый российский удар доказывают, что давления на агрессора в связи с этой войной недостаточно. Доказывают также и то, что каждая задержка с выполнением договоренностей по ПВО, любое промедление с поставками для защиты Украины и украинцев — это фактически гибель людей», — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Тушение пожара. Фото: ГСЧС

Он также призвал мировое сообщество прекратить молчание и признать, что Кремль полностью игнорирует возможность мирного урегулирования и не предпринимает никаких реальных шагов для прекращения боевых действий.

По словам украинского лидера, Москва демонстрирует абсолютное нежелание идти на компромиссы, полностью блокируя все существующие переговорные форматы. На все предложения о дипломатических переговорах, встречах и шагах к миру Украина до сих пор не получила ответа.

Владимир Зеленский отдельно выразил благодарность всем государствам и организациям, которые продолжают поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Новини.LIVE ранее сообщали, что президент Зеленский объявил о начале совместных с ЕС шагов по созданию будущей Европейской антибаллистической системы и анонсировал новые договоренности в сфере безопасности с Германией. Параллельно Киев рассчитывает на оперативное открытие всех шести переговорных кластеров для вступления в Евросоюз.

В то же время эффективные удары украинских дронов вызвали кризис в системе противовоздушной обороны противника, вынудив командование РФ оттягивать дефицитную технику с передовой в Москву. Эксперты заявили о строительстве новых площадок под системы С-400 в районе «Москва-Сити» и развертывании фронтовых комплексов «Панцирь» для прикрытия столичного нефтеперерабатывающего завода.

Владимир Зеленский Кривой Рог ПВО
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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