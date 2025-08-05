Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відреагував на нічний обстріл України

Зеленський відреагував на нічний обстріл України

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 10:27
Зеленський відреагував на нічну атаку 5 серпня
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну масовану атаку РФ на Україну. Він зазначив, що цієї ночі російські окупанти завдали ударів балістикою та майже півсотнею БпЛА.

Про це глава держави повідомив у вівторок, 5 серпня, в Telegram.

Реклама
Читайте також:
Атака РФ 5 серпня
Наслідки атаки РФ на Україну 5 серпня. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський про атаку РФ на Україну 5 серпня

Президент зазначив, що цієї ночі росіяни вдарили по Україні балістикою та майже півсотнею БпЛА, більшість із яких — російсько-іранські "Шахеди". За його словами, багато дронів збили українські захисники, але, на жаль, були й влучання.

Зеленський про атаку РФ
Наслідки атаки РФ на Україну 5 серпня. Фото: ДСНС

За інформацією лідера, із ночі продовжують працювати підрозділи ДСНС у Лозовій на Харківщині. Тут російські загарбники вдарили понад 25 "Шахедами" по цивільній інфраструктурі. Постраждала залізниця — депо, вокзал. Через удари одна людина загинула. Іще десять людей постраждали, серед них дві дитини.

Обстріл 5 серпня
Наслідки атаки РФ на Україну 5 серпня. Фото: ДСНС

Також під обстрілами цієї ночі перебували Запорізька, Одеська та Сумська області. У селі Біленьке Запорізького району окупанти вдарили просто по людях FPV-дронами. Двоє людей постраждали.

"Знову російська армія полює на людей, щоб залякати прифронтові міста й громади.

Світ зараз бачить, що санкції проти Росії та вторинні санкції проти всіх, хто допомагає їй наживатися на нафті, можуть спрацювати, якщо будуть достатньо сильними. Тому тиск треба посилювати, і це, безперечно, працюватиме для миру. Дякую Сполученим Штатам, європейським партнерам, країнам "сімки" та всім, хто готовий тиснути як потрібно. Розраховуємо на змістовні, рішучі кроки", — резюмував Зеленський.

Удар РФ
Наслідки атаки РФ на Україну 5 серпня. Фото: ДСНС

Раніше ми писали, що в ніч проти 5 серпня росіяни атакували залізничну інфраструктуру у місті Лозова Харківської області.

Також ми інформували, що в ніч проти 5 серпня російські війська безпілотниками атакували Запорізьку область.

Володимир Зеленський обстріли війна в Україні атака постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації