Зеленський відреагував на нічну атаку 5 серпня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну масовану атаку РФ на Україну. Він зазначив, що цієї ночі російські окупанти завдали ударів балістикою та майже півсотнею БпЛА.

Про це глава держави повідомив у вівторок, 5 серпня, в Telegram.

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Наслідки атаки РФ на Україну 5 серпня. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський про атаку РФ на Україну 5 серпня

Президент зазначив, що цієї ночі росіяни вдарили по Україні балістикою та майже півсотнею БпЛА, більшість із яких — російсько-іранські "Шахеди". За його словами, багато дронів збили українські захисники, але, на жаль, були й влучання.

Наслідки атаки РФ на Україну 5 серпня. Фото: ДСНС

За інформацією лідера, із ночі продовжують працювати підрозділи ДСНС у Лозовій на Харківщині. Тут російські загарбники вдарили понад 25 "Шахедами" по цивільній інфраструктурі. Постраждала залізниця — депо, вокзал. Через удари одна людина загинула. Іще десять людей постраждали, серед них дві дитини.

Наслідки атаки РФ на Україну 5 серпня. Фото: ДСНС

Також під обстрілами цієї ночі перебували Запорізька, Одеська та Сумська області. У селі Біленьке Запорізького району окупанти вдарили просто по людях FPV-дронами. Двоє людей постраждали.

"Знову російська армія полює на людей, щоб залякати прифронтові міста й громади.

Світ зараз бачить, що санкції проти Росії та вторинні санкції проти всіх, хто допомагає їй наживатися на нафті, можуть спрацювати, якщо будуть достатньо сильними. Тому тиск треба посилювати, і це, безперечно, працюватиме для миру. Дякую Сполученим Штатам, європейським партнерам, країнам "сімки" та всім, хто готовий тиснути як потрібно. Розраховуємо на змістовні, рішучі кроки", — резюмував Зеленський.

Наслідки атаки РФ на Україну 5 серпня. Фото: ДСНС

Раніше ми писали, що в ніч проти 5 серпня росіяни атакували залізничну інфраструктуру у місті Лозова Харківської області.

Також ми інформували, що в ніч проти 5 серпня російські війська безпілотниками атакували Запорізьку область.