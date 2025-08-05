Зеленский отреагировал на ночную атаку 5 августа

Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночную массированную атаку РФ на Украину. Он отметил, что этой ночью российские оккупанты нанесли удары баллистикой и почти полусотней БпЛА.
Об этом глава государства сообщил во вторник, 5 августа, в Telegram.
Зеленский об атаке РФ на Украину 5 августа
Президент отметил, что этой ночью россияне ударили по Украине баллистикой и почти полусотней БпЛА, большинство из которых — российско-иранские "Шахеды". По его словам, много дронов сбили украинские защитники, но, к сожалению, были и попадания.
По информации лидера, с ночи продолжают работать подразделения ГСЧС в Лозовой на Харьковщине. Здесь российские захватчики ударили более 25 "Шахедами" по гражданской инфраструктуре. Пострадала железная дорога — депо, вокзал. Из-за ударов один человек погиб. Еще десять человек пострадали, среди них два ребенка.
Также под обстрелами этой ночью находились Запорожская, Одесская и Сумская области. В селе Беленькое Запорожского района оккупанты ударили прямо по людям FPV-дронами. Два человека пострадали.
"Опять российская армия охотится на людей, чтобы запугать прифронтовые города и общины.
Мир сейчас видит, что санкции против России и вторичные санкции против всех, кто помогает ей наживаться на нефти, могут сработать, если будут достаточно сильными. Поэтому давление надо усиливать, и это, безусловно, будет работать для мира. Спасибо Соединенным Штатам, европейским партнерам, странам "семерки" и всем, кто готов давить как нужно. Рассчитываем на содержательные, решительные шаги", — резюмировал Зеленский.
Ранее мы писали, что в ночь на 5 августа россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в городе Лозовая Харьковской области.
Также мы информировали, что в ночь на 5 августа российские войска беспилотниками атаковали Запорожскую область.
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