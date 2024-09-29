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Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна

29 вересня 2024 17:43
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Російський диктатор Володимир Путін може використати ядерну зброю проти будь-кого та будь-коли. Ці дії неможливо передбачити, адже лідер Росії не завжди адекватний.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Fox News.

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Зеленський висловив занепокоєння щодо можливих ядерних загроз з боку російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, ніхто не може передбачити, що саме відбувається в голові лідера Кремля.

"Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні. Я не впевнений, що він це зробить. Я не впевнений... Я ділюся з вами тим, що думаю, але я не Путін, дякувати Богу", — сказав глава держави.

Він додав, що не може знати точно про наміри Путіна.

"Я не можу знати точно. Тому що він не завжди адекватний, бо жодна адекватна людина не може просто отак прийти в Україну і зробити те, що він зробив", — наголосив Президент.

Зеленський підкреслив, що Путін має боятися використовувати ядерну зброю, адже він любить своє життя і те, як він керує життям інших.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що не обговорював свою поїздку до Пенсильванії з експрезидентом США Дональдом Трампом. За словами Президента, його візити не пов’язані з виборчим процесом у США.

Також Володимир Зеленський повідомив, що не може обговорювати посла у США зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Адже такі питання слід вирішувати лише з українськими урядовцями.

Володимир Зеленський володимир путін ядерна зброя війна в Україні ядерна небезпека

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