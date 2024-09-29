Візит Зеленського в США — Президент прокоментував поїздку в Пенсильванію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом не обговорював свою поїздку до Пенсильванії. Він запевнив, що його візити не пов’язані з виборчим процесом у США.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Fox News.

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Візит Зеленського до Пенсильванії

На запитання журналіста щодо обговорення поїздки до одного з ключових штатів в американських виборах — Пенсильванії — з ексрезидентом США Трампом та чи шкодує про цей візит Президент України, Зеленський відповів ні.

"Ні, Трамп не підіймав цю тему, і я вважаю, що це розумно", — зазначив глава держави.

Він пояснив, що перед своїм візитом до Пенсильванії він зустрічався з республіканцями у штаті Юта. Проте, за його словами, це було в різний час і ніяк не пов'язано із виборами у США.

"Я не хочу вплутувати нас у передвиборчий процес у США. Саме тому ми не підіймали цю тему з Дональдом Трампом. Гадаю, це дуже важливо, оскільки зустрічі в мене були і в Юті, і в Пенсильванії, зустрічі з людьми, зі звичайними людьми", — підкреслив Зеленський.

Президент наголосив на тому, що Україні потрібна двопартійна підтримка і він вдячний обом сторонам.

Нагадаємо, очільник комітету Палати представників із нагляду, республіканець Джеймс Комер оголосив про початок розслідування щодо нещодавнього візиту Володимира Зеленського на завод боєприпасів у Пенсильванії.

Згодом у Білому домі відреагували на критику щодо візиту Зеленського до Пенсильванії. Речниця Карін Жан-П'єр заявила, що у той час, коли президент України був у Юті, ніхто не ініціював розслідування стосовно можливого втручання у вибори в США.