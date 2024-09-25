Республіканці розпочали розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії

У США ініціювали розслідування щодо візиту Зеленського на завод боєприпасів
Очільник комітету Палати представників із нагляду, республіканець Джеймс Комер оголосив про початок розслідування щодо нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського на завод боєприпасів у Пенсильванії. Комер заявив, що його метою є з'ясування можливого "втручання у вибори США".
Про це республіканець повідомив в соцмережі X у середу, 25 вересня.
Розслідування візиту Зеленського в Пенсильванію
Він зазначив, що вже надіслав запити до Білого дому, Міністерства оборони та Міністерства юстиції, в яких вимагає роз'яснень щодо потенційного зловживання ресурсами уряду адміністрацією Байдена-Гарріс.
"Якщо адміністрація Байдена-Гарріс намагалася використати іноземного лідера на користь президентської кампанії віцепрезидентки, то це є зловживанням владою та нецільовим використанням коштів платників податків", — заявив Комер.
Реакція спікера Палати представників
Спікер Палати представників США Майк Джонсон звернувся до Президента України Володимира Зеленського із закликом відправити у відставку посла України у Вашингтоні Оксану Маркову. За даними Fox News Digital, причиною такого звернення стала інформація про те, що українська дипломатка організувала поїздку до Пенсильванії.
Раніше Джонсон заявив, що "не впевнений", чи зможе зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським у четвер, коли той приїде до Вашингтона. За його словами, розклад засідань змінився.
Нагадаємо, нещодавно Трамп по-хамськи висловився на адресу Зеленського, що перебуває у США з офіційним візитом. Також він заявив, що підійде до політики в Україні "по-іншому''.
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