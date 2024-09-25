Республіканці розпочали розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії

Президент України Володимир Зеленський відвідав завод у Пенсильванії. Фото: Офіс Gрезидента

Очільник комітету Палати представників із нагляду, республіканець Джеймс Комер оголосив про початок розслідування щодо нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського на завод боєприпасів у Пенсильванії. Комер заявив, що його метою є з'ясування можливого "втручання у вибори США".

Про це республіканець повідомив в соцмережі X у середу, 25 вересня.

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Він зазначив, що вже надіслав запити до Білого дому, Міністерства оборони та Міністерства юстиції, в яких вимагає роз'яснень щодо потенційного зловживання ресурсами уряду адміністрацією Байдена-Гарріс.

"Якщо адміністрація Байдена-Гарріс намагалася використати іноземного лідера на користь президентської кампанії віцепрезидентки, то це є зловживанням владою та нецільовим використанням коштів платників податків", — заявив Комер.

Допис Джеймса Комера. Фото: скриншот

Реакція спікера Палати представників

Спікер Палати представників США Майк Джонсон звернувся до Президента України Володимира Зеленського із закликом відправити у відставку посла України у Вашингтоні Оксану Маркову. За даними Fox News Digital, причиною такого звернення стала інформація про те, що українська дипломатка організувала поїздку до Пенсильванії.

Допис Майка Джонсона. Фото: скриншот

Раніше Джонсон заявив, що "не впевнений", чи зможе зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським у четвер, коли той приїде до Вашингтона. За його словами, розклад засідань змінився.

Нагадаємо, нещодавно Трамп по-хамськи висловився на адресу Зеленського, що перебуває у США з офіційним візитом. Також він заявив, що підійде до політики в Україні "по-іншому''.