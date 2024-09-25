Республиканцы начали расследование визита Зеленского в Пенсильванию

Президент Украины Владимир Зеленский посетил завод в Пенсильвании. Фото: Офис Gрезидента

Глава комитета Палаты представителей по надзору, республиканец Джеймс Комер объявил о начале расследования относительно недавнего визита Президента Украины Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. Комер заявил, что его целью является установление возможного "вмешательства в выборы США".

Об этом республиканец сообщил в соцсети X в среду, 25 сентября.

Читайте также:

Расследование визита Зеленского в Пенсильванию

Он отметил, что уже направил запросы в Белый дом, Министерство обороны и Министерство юстиции, в которых требует разъяснений по поводу потенциального злоупотребления ресурсами правительства администрацией Байдена-Гаррис.

"Если администрация Байдена-Гаррис пыталась использовать иностранного лидера в пользу президентской кампании вице-президента, то это злоупотребление властью и нецелевое использование средств налогоплательщиков", — заявил Комер.

Сообщение Джеймса Комера. Фото: скриншот

Реакция спикера Палаты представителей

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом отправить в отставку посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркову. По данным Fox News Digital, причиной такого обращения стала информация о том, что украинский дипломат организовала поездку в Пенсильванию.

Сообщение Майка Джонсона. Фото: скриншот

Ранее Джонсон заявил, что "не уверен", сможет ли встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, когда тот приедет в Вашингтон. По его словам, расписание заседаний изменилось.

Напомним, недавно Трамп по-хамски высказался в адрес Зеленского, находящегося в США с официальным визитом. Также он заявил, что подойдет к политике в Украине "по-другому".