Білий дім прокоментували візит Зеленського на завод у Пенсильванії

Президент України Володимир Зеленський відвідав завод у Пенсильванії. Фото: Офіс Президента

Перед своїм візитом до Пенсильванії український президент Володимир Зеленський зустрівся з губернатором-республіканцем штату Юта. У той час ніхто не ініціював розслідування стосовно можливого втручання у вибори в США.

Про це на брифінгу повідомили речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

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"Отже, дозвольте мені просто пояснити, тому що я знаю, що про це вже багато говорили. Отже, українці відвідають підприємство, на якому працюють американські робітники, які, як ви знаєте, виробляють критично важливу продукцію, що використовується українськими військовими щодня на передовій на лінії свободи. Через те, що це має центральне значення — їхнє — для подальшого існування їхньої країни, ця ідея прийшла від українців, а не від нас", — підкреслила речниця.

Вона також додала, що після звернення України до Білого дому з цим запитом Офіс оборони виконав свою звичайну процедуру, визначивши, як організувати транспортування іноземних лідерів, що часто відбувається під час їхніх візитів до США.

"І весь світ знає, що це той, кого Путін бажає вбити. Він дав дуже чітко зрозуміти, коли йдеться про президента Зеленського", — зазначила Жан-П'єр.

Крім того, прессекретар нагадала, що лише два місяці тому президент Зеленський відвідував Юту, де провів захід з губернатором-республіканцем. Жан-П'єр зазначила, що це був дуже схожий захід.

"І республіканські чиновники були присутні на цьому заході в Юті, і не було жодної вимоги, жодної — жодної — жодної вимоги щодо розслідування, коли це сталося пару місяців тому в Юті. Отже, це був звичайний бізнес, як завжди, для українського запиту під час війни, під час воєнного часу, і тому я — я б закликала — ми б закликали республіканців у Палаті представників відмовитися від цього — від цього політичного трюку", — заявила представниця Білого дому.

Нагадаємо, у Пенсильванії Президент України Володимир Зеленський відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод, на якому виготовляють снаряди для Сил оборони.

Раніше ми писали, що очільник комітету Палати представників із нагляду республіканець Джеймс Комер оголосив про початок розслідування щодо нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського на завод боєприпасів у Пенсильванії.