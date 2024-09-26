Белый дом прокомментировали визит Зеленского на завод в Пенсильвании

Президент Украины Владимир Зеленский посетил завод в Пенсильвании. Фото: Офис Президента

Перед визитом в Пенсильванию украинский президент Владимир Зеленский встретился с губернатором-республиканцем штата Юта. В то время никто не инициировал расследование возможного вмешательства в выборы в США.

Об этом на брифинге сообщили пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Итак, позвольте мне просто объяснить, потому что я знаю, что об этом уже много говорили. Итак, украинцы посетят предприятие, на котором работают американские рабочие, которые, как вы знаете, производят критически важную продукцию, используемую украинскими военными ежедневно на передовой на линии свободы. Так что это имеет центральное значение — их — для дальнейшего существования их страны, эта идея пришла от украинцев, а не от нас", — подчеркнула пресс-секретарь.

Она также добавила, что после обращения Украины в Белый дом с этим запросом Офис обороны выполнил свою обычную процедуру, определив, как организовать транспортировку иностранных лидеров, что часто происходит во время их визитов в США.

"И весь мир знает, что это тот, кого Путин желает убить. Он дал очень четко понять, когда речь идет о президенте Зеленском", — отметила Жан-Пьер.

Кроме того, пресс-секретарь напомнила, что всего два месяца назад президент Зеленский посещал Юту, где провел мероприятие с губернатором-республиканцем. Жан-Пьер отметила, что это была очень похожая мера.

"И республиканские чиновники присутствовали на этом мероприятии в Юте, и не было ни одного требования, ни одного — ни одного — ни одного требования по расследованию, когда это произошло пару месяцев назад в Юте. Итак, это был обычный бизнес, как всегда, для украинского запроса во время войны, во время военного времени, и поэтому я — я бы призвал — мы бы призвали республиканцев в Палате представителей отказаться от этого — от этого политического трюка", — заявила представительница Белого дома.

Напомним, в Пенсильвании Президент Украины Владимир Зеленский посетил Скрентонский армейский боеприпасный завод, на котором производятся снаряды для Сил обороны.

Ранее мы писали, что глава комитета Палаты представителей по надзору республиканец Джеймс Комер объявил о начале расследования по поводу недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании.