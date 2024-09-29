Визит Зеленского в США — Президент прокомментировал поездку в Пенсильванию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом не обсуждал свою поездку в Пенсильванию. Он заверил, что его визиты не связаны с избирательным процессом в США.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

Читайте также:

Визит Зеленского в Пенсильванию

На вопрос журналиста об обсуждении поездки в один из ключевых штатов в американских выборах — Пенсильвании — с экс-президентом США Трампом и жалеет ли об этом визите президент Украины, Зеленский ответил нет.

"Нет, Трамп не поднимал эту тему, и я считаю, что это разумно", — отметил глава государства.

Он пояснил, что перед своим визитом в Пенсильванию он встречался с республиканцами в штате Юта. Однако, по его словам, это было в разное время и никак не связано с выборами в США.

"Я не хочу впутывать нас в предвыборный процесс в США. Именно поэтому мы не поднимали эту тему с Дональдом Трампом. Думаю, это очень важно, поскольку встречи у меня были и в Юте, и в Пенсильвании, встречи с людьми, с обычными людьми", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украине нужна двухпартийная поддержка и он благодарен обеим сторонам.

Напомним, глава комитета Палаты представителей по надзору республиканец Джеймс Комер объявил о начале расследования по недавнему визиту Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании.

Впоследствии в Белом доме отреагировали на критику визита Зеленского в Пенсильванию. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила, что в то время, когда президент Украины был в Юте, никто не инициировал расследование относительно возможного вмешательства в выборы в США.