Война в Украине — Зеленский отреагировал на ядерную угрозу Путина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин может использовать ядерное оружие против кого-либо и когда-либо. Эти действия невозможно предсказать, ведь лидер России не всегда адекватен.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

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Зеленский выразил беспокойство относительно возможных ядерных угроз со стороны российского диктатора Владимира Путина. По его словам, никто не может предсказать, что именно происходит в голове лидера Кремля.

"Он может использовать ядерное оружие против любой страны в любое время. Или нет. Я не уверен, что он это сделает. Я не уверен... Я делюсь с вами тем, что думаю, но я не Путин, слава Богу", — сказал глава государства.

Он добавил, что не может знать точно о намерениях Путина.

"Я не могу знать точно. Потому что он не всегда адекватен, потому что ни один адекватный человек не может просто так прийти в Украину и сделать то, что он сделал", — подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что Путин должен бояться использовать ядерное оружие, ведь он любит свою жизнь и то, как он управляет жизнью других.

Напомним, Зеленский заявил, что не обсуждал свою поездку в Пенсильванию с экс-президентом США Дональдом Трампом. По словам президента, его визиты не связаны с избирательным процессом в США.

Также Владимир Зеленский сообщил, что не может обсуждать посла в США со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Ведь такие вопросы следует решать только с украинскими чиновниками.