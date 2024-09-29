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Зеленський пояснив, яким чином призначатиме посла України в США

29 вересня 2024 16:51
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Президент Зеленський пояснив, яким чином призначатиме посла України в США
Володимир Зеленський. Фото: Інтерфакс-Україна
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не може обговорювати посла у Сполучених Штатах зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Він наголосив, що лише з українськими урядовцями він може обговорювати такі питання.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Fox News.

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"Я Президент України і я можу обговорювати наших послів лише зі Спікером моєї країни", — пояснив Зеленський. 

Глава держави наголосив, що не може обговорювати призначення послів зі спікером США.

"Такою є Конституція моєї країни і, з усією повагою, я не можу говорити про це із спікером Джонсом", — зазначив Зеленський. 

Нагадаємо, очільник комітету Палати представників із нагляду республіканець Джеймс Комер оголосив про початок розслідування щодо нещодавнього візиту Володимира Зеленського на завод боєприпасів у Пенсильванії. 

Згодом у Білому домі відреагували на критику щодо візиту Зеленського до Пенсильванії. Речниця Карін Жан-П'єр заявила, що у той час, коли президент України був у Юті, ніхто не ініціював розслідування стосовно можливого втручання у вибори в США.

Володимир Зеленський США посол Україна війна в Україні

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