Президент Зеленський пояснив, яким чином призначатиме посла України в США

Зеленський пояснив, яким чином призначатиме посла України в США
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не може обговорювати посла у Сполучених Штатах зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Він наголосив, що лише з українськими урядовцями він може обговорювати такі питання.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Fox News.
Посол України в США
"Я Президент України і я можу обговорювати наших послів лише зі Спікером моєї країни", — пояснив Зеленський.
Глава держави наголосив, що не може обговорювати призначення послів зі спікером США.
"Такою є Конституція моєї країни і, з усією повагою, я не можу говорити про це із спікером Джонсом", — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, очільник комітету Палати представників із нагляду республіканець Джеймс Комер оголосив про початок розслідування щодо нещодавнього візиту Володимира Зеленського на завод боєприпасів у Пенсильванії.
Згодом у Білому домі відреагували на критику щодо візиту Зеленського до Пенсильванії. Речниця Карін Жан-П'єр заявила, що у той час, коли президент України був у Юті, ніхто не ініціював розслідування стосовно можливого втручання у вибори в США.
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