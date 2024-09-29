Президент Зеленський пояснив, яким чином призначатиме посла України в США

Володимир Зеленський. Фото: Інтерфакс-Україна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не може обговорювати посла у Сполучених Штатах зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Він наголосив, що лише з українськими урядовцями він може обговорювати такі питання.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Fox News.

Читайте також:

Посол України в США

"Я Президент України і я можу обговорювати наших послів лише зі Спікером моєї країни", — пояснив Зеленський.

Глава держави наголосив, що не може обговорювати призначення послів зі спікером США.

"Такою є Конституція моєї країни і, з усією повагою, я не можу говорити про це із спікером Джонсом", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, очільник комітету Палати представників із нагляду республіканець Джеймс Комер оголосив про початок розслідування щодо нещодавнього візиту Володимира Зеленського на завод боєприпасів у Пенсильванії.

Згодом у Білому домі відреагували на критику щодо візиту Зеленського до Пенсильванії. Речниця Карін Жан-П'єр заявила, що у той час, коли президент України був у Юті, ніхто не ініціював розслідування стосовно можливого втручання у вибори в США.