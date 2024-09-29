Президент Зеленский объяснил, как будет назначать посла Украины в США

Владимир Зеленский. Фото: Интерфакс-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не может обсуждать посла в Соединенных Штатах со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Он подчеркнул, что только с украинскими чиновниками он может обсуждать такие вопросы.

Об этом Зеленский заявил в интервью Fox News.

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"Я Президент Украины и я могу обсуждать наших послов только со Спикером моей страны", — объяснил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что не может обсуждать назначение послов со спикером США.

"Такова Конституция моей страны и, со всем уважением, я не могу говорить об этом со спикером Джонсом", — отметил Зеленский.

Напомним, глава комитета Палаты представителей по надзору республиканец Джеймс Комер объявил о начале расследования по недавнему визиту Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании.

Впоследствии в Белом доме отреагировали на критику визита Зеленского в Пенсильванию. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила, что в то время, когда президент Украины был в Юте, никто не инициировал расследование относительно возможного вмешательства в выборы в США.