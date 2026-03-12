Що може стати реальним захистом для будь-якої нації — Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український Президент Володимир Зеленський відповів, що може забезпечити реальний захист держав. За його словами, йдеться про співпрацю між союзниками та відповідні колективні дії.

Зеленський висловився про захист країн

"Особливо після початку нової війни на Близькому Сході цілком очевидним стало те, що реальний захист для будь-якої нації — це саме спільні дії", — зазначив Зеленський.

Він додав, що США та ще понад десять країн Європи і Близького Сходу вже звернулися до України для підтримки їхніх оборонних можливостей.

"Наші команди працюють разом, в тому числі вже у країнах Близького Сходу. Україна вважає, що усі країни мають посилити співпрацю", — зазначив глава держави.

Допомога України країнам Близького Сходу

Вчора Володимир Зеленський заявив, що вже три групи вирушили з України на Близький Схід. До їхнього складу увійшли військові, інженери та експерти зі збиття дронів.

В обмін на допомогу Київ розраховує отримати додаткові ракети для ППО, зокрема, до систем Patriot. Йдеться про дефіцитні РАС-2 і більш сучасні РАС-3.