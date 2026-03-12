Що може стати реальним захистом для будь-якої нації — Зеленський відповів

Зеленський відповів, що може реально захистити будь-яку націю
Український Президент Володимир Зеленський відповів, що може забезпечити реальний захист держав. За його словами, йдеться про співпрацю між союзниками та відповідні колективні дії.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву глави держави у четвер, 12 березня.
Зеленський висловився про захист країн
"Особливо після початку нової війни на Близькому Сході цілком очевидним стало те, що реальний захист для будь-якої нації — це саме спільні дії", — зазначив Зеленський.
Він додав, що США та ще понад десять країн Європи і Близького Сходу вже звернулися до України для підтримки їхніх оборонних можливостей.
"Наші команди працюють разом, в тому числі вже у країнах Близького Сходу. Україна вважає, що усі країни мають посилити співпрацю", — зазначив глава держави.
Допомога України країнам Близького Сходу
Вчора Володимир Зеленський заявив, що вже три групи вирушили з України на Близький Схід. До їхнього складу увійшли військові, інженери та експерти зі збиття дронів.
В обмін на допомогу Київ розраховує отримати додаткові ракети для ППО, зокрема, до систем Patriot. Йдеться про дефіцитні РАС-2 і більш сучасні РАС-3.
