Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відповів, що може реально захистити будь-яку націю

Зеленський відповів, що може реально захистити будь-яку націю

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 16:10
Що може стати реальним захистом для будь-якої нації — Зеленський відповів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український Президент Володимир Зеленський відповів, що може забезпечити реальний захист держав. За його словами, йдеться про співпрацю між союзниками та відповідні колективні дії.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву глави держави у четвер, 12 березня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський висловився про захист країн

"Особливо після початку нової війни на Близькому Сході цілком очевидним стало те, що реальний захист для будь-якої нації — це саме спільні дії", — зазначив Зеленський.

Він додав, що США та ще понад десять країн Європи і Близького Сходу вже звернулися до України для підтримки їхніх оборонних можливостей.

"Наші команди працюють разом, в тому числі вже у країнах Близького Сходу. Україна вважає, що усі країни мають посилити співпрацю", — зазначив глава держави.

Допомога України країнам Близького Сходу

Вчора Володимир Зеленський заявив, що вже три групи вирушили з України на Близький Схід. До їхнього складу увійшли військові, інженери та експерти зі збиття дронів.

В обмін на допомогу Київ розраховує отримати додаткові ракети для ППО, зокрема, до систем Patriot. Йдеться про дефіцитні РАС-2 і більш сучасні РАС-3.

Володимир Зеленський безпека війна захист Близький Схід
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації