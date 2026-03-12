Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский назвал действительно надежную защиту для всех стран

Зеленский назвал действительно надежную защиту для всех стран

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 16:10
Что реально может защитить любую страну — Зеленский ответил
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Лидер Украины Владимир Зеленский ответил, как обеспечить реальную защиту всем государствам. Он убежден, что этого можно достичь только через сотрудничество между союзниками и благодаря коллективным действиям.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление главы государства в четверг, 12 марта.

Реклама
Читайте также:

Зеленский высказался о защите стран

"Особенно после начала новой войны на Ближнем Востоке вполне очевидным стало то, что реальная защита для любой нации — это именно совместные действия", — отметил Зеленский.

Он добавил, что США и еще более десяти стран Европы и Ближнего Востока уже обратились к Украине для поддержки их оборонных возможностей.

"Наши команды работают вместе, в том числе уже в странах Ближнего Востока. Украина считает, что все страны должны усилить сотрудничество", — отметил глава государства.

Помощь Украины странам Ближнего Востока

Вчера Владимир Зеленский заявил, что уже три группы отправились из Украины на Ближний Восток. В их состав вошли военные, инженеры и эксперты по сбиванию дронов.

В обмен на помощь Киев рассчитывает получить дополнительные ракеты для ПВО, в частности, к системам Patriot. Речь идет о дефицитных РАС-2 и более современных РАС-3.

Владимир Зеленский безопасность защита Ближний Восток
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации