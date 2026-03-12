Что реально может защитить любую страну — Зеленский ответил

Зеленский назвал действительно надежную защиту для всех стран
Лидер Украины Владимир Зеленский ответил, как обеспечить реальную защиту всем государствам. Он убежден, что этого можно достичь только через сотрудничество между союзниками и благодаря коллективным действиям.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление главы государства в четверг, 12 марта.
Зеленский высказался о защите стран
"Особенно после начала новой войны на Ближнем Востоке вполне очевидным стало то, что реальная защита для любой нации — это именно совместные действия", — отметил Зеленский.
Он добавил, что США и еще более десяти стран Европы и Ближнего Востока уже обратились к Украине для поддержки их оборонных возможностей.
"Наши команды работают вместе, в том числе уже в странах Ближнего Востока. Украина считает, что все страны должны усилить сотрудничество", — отметил глава государства.
Помощь Украины странам Ближнего Востока
Вчера Владимир Зеленский заявил, что уже три группы отправились из Украины на Ближний Восток. В их состав вошли военные, инженеры и эксперты по сбиванию дронов.
В обмен на помощь Киев рассчитывает получить дополнительные ракеты для ПВО, в частности, к системам Patriot. Речь идет о дефицитных РАС-2 и более современных РАС-3.
Читайте Новини.LIVE!