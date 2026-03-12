Что реально может защитить любую страну — Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Лидер Украины Владимир Зеленский ответил, как обеспечить реальную защиту всем государствам. Он убежден, что этого можно достичь только через сотрудничество между союзниками и благодаря коллективным действиям.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление главы государства в четверг, 12 марта.

Зеленский высказался о защите стран

"Особенно после начала новой войны на Ближнем Востоке вполне очевидным стало то, что реальная защита для любой нации — это именно совместные действия", — отметил Зеленский.

Он добавил, что США и еще более десяти стран Европы и Ближнего Востока уже обратились к Украине для поддержки их оборонных возможностей.

"Наши команды работают вместе, в том числе уже в странах Ближнего Востока. Украина считает, что все страны должны усилить сотрудничество", — отметил глава государства.

Помощь Украины странам Ближнего Востока

Вчера Владимир Зеленский заявил, что уже три группы отправились из Украины на Ближний Восток. В их состав вошли военные, инженеры и эксперты по сбиванию дронов.

В обмен на помощь Киев рассчитывает получить дополнительные ракеты для ПВО, в частности, к системам Patriot. Речь идет о дефицитных РАС-2 и более современных РАС-3.