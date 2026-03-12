Видео
Україна
Главная Новости дня Польша помогла в эвакуации украинских граждан из Ближнего Востока

Польша помогла в эвакуации украинских граждан из Ближнего Востока

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 13:39
Украина и Польша провели эвакуацию граждан с Ближнего Востока
Эвакуированные граждане. Фото: МИД Украины

По поручению президента Украины МИД продолжает организовывать возвращение украинцев, которые хотят выехать с Ближнего Востока на Родину. Один из таких этапов состоялся 11-12 марта, когда при участии украинских и польских дипломатов эвакуированных граждан доставили в Варшаву.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Украинцев эвакуировали с Ближнего Востока из-за боевых действий

В МИД подчеркнули, что министр иностранных дел Андрей Сибига лично контролирует вопросы защиты прав украинцев и организацию эвакуационных мероприятий.

11-12 марта 2026 года украинская и польская стороны совместно провели этап эвакуации граждан Украины из региона Ближнего Востока в Варшаву. К этой работе были привлечены украинские дипломаты, которые работают в Польше, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Кувейте.

Українці евакуація з Близького Сходу
Украинцы прибыли в аэропорт. Фото: МИД Украины

По информации МИД, в рамках этого этапа эвакуировали 16 граждан Украины. Речь идет об украинцах, которые оказались в сложной ситуации на фоне боевых действий в регионе.

В министерстве добавили, что Украина и в дальнейшем будет оказывать всю необходимую помощь своим гражданам, которые находятся на Ближнем Востоке и в других регионах мира. Для обращений продолжает работать круглосуточная горячая линия МИД Украины: +38-044-238-15-88.

Десятки тысяч украинцев застряли в ОАЭ из-за отмененных рейсов и не могут вернуться домой. В посольстве Украины в Объединенных Арабских Эмиратах дали рекомендации, как эвакуироваться в Украину из Дубая.

украинцы эвакуация МИД Ближний Восток
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
