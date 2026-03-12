Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна евакуювала 16 громадян з Близького Сходу

Україна евакуювала 16 громадян з Близького Сходу

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 13:39
Україна і Польща провели евакуацію громадян з Близького Сходу
Евакуйовані громадяни. Фото: МЗС України

Міністерство закордонних справ України разом із польською стороною 11-12 березня 2026 року провело черговий етап евакуації українців із Близького Сходу. До Варшави вивезли 16 громадян України, які опинилися у складних обставинах через бойові дії в регіоні.

Про це повідомили в МЗС України, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Українів евакуювали з Близького Сходу через бойові дії

У МЗС наголосили, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга особисто контролює питання захисту прав українців та організацію евакуаційних заходів.

11-12 березня 2026 року українська та польська сторони спільно провели етап евакуації громадян України з регіону Близького Сходу до Варшави. До цієї роботи були залучені українські дипломати, які працюють у Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Кувейті.

Українці евакуація з Близького Сходу
Українці прибули до аеропорту. Фото: МЗС України

За інформацією МЗС, у межах цього етапу евакуювали 16 громадян України. Йдеться про українців, які опинилися у складній ситуації на тлі бойових дій у регіоні.

У міністерстві додали, що Україна й надалі надаватиме всю необхідну допомогу своїм громадянам, які перебувають на Близькому Сході та в інших регіонах світу. Для звернень продовжує працювати цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38-044-238-15-88.

Десятки тисяч українців застрягли в ОАЕ через скасовані рейси і не можуть повернутися додому. В посольстві України в Об'єднаних Арабських Еміратах дали рекомендації, як евакуюватися до України з Дубая.

українці евакуація МЗС війна Близький Схід
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації