Україна і Польща провели евакуацію громадян з Близького Сходу

Евакуйовані громадяни. Фото: МЗС України

Міністерство закордонних справ України разом із польською стороною 11-12 березня 2026 року провело черговий етап евакуації українців із Близького Сходу. До Варшави вивезли 16 громадян України, які опинилися у складних обставинах через бойові дії в регіоні.

Про це повідомили в МЗС України, передає Новини.LIVE.

У МЗС наголосили, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга особисто контролює питання захисту прав українців та організацію евакуаційних заходів.

11-12 березня 2026 року українська та польська сторони спільно провели етап евакуації громадян України з регіону Близького Сходу до Варшави. До цієї роботи були залучені українські дипломати, які працюють у Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Кувейті.

Українці прибули до аеропорту. Фото: МЗС України

За інформацією МЗС, у межах цього етапу евакуювали 16 громадян України. Йдеться про українців, які опинилися у складній ситуації на тлі бойових дій у регіоні.

У міністерстві додали, що Україна й надалі надаватиме всю необхідну допомогу своїм громадянам, які перебувають на Близькому Сході та в інших регіонах світу. Для звернень продовжує працювати цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38-044-238-15-88.

Десятки тисяч українців застрягли в ОАЕ через скасовані рейси і не можуть повернутися додому. В посольстві України в Об'єднаних Арабських Еміратах дали рекомендації, як евакуюватися до України з Дубая.