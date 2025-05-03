Зеленський відповів, який пункт гарантій безпеки є основним

Зеленський відповів, що є основним у гарантіях безпеки
Президент Володимир Зеленський у суботу, 3 травня, під час пресконференції розповів, про що йдеться в гарантіях безпеки для України. За його словами, всі варіанти передбачають сильну українську армію.
Про це пише Інтерфакс-Україна.
Гарантії безпеки для України
Так, щодо гарантій безпеки для України існують два різні підходи. За словами Зеленського, в обох головним елементом є великі та сильні ЗСУ.
"Тобто ми всі це розуміємо. Сильна армія — армія, спроможна захищатися. І для нас це дійсно номер один в гарантіях безпеки. Ми відкрито про це говоримо", — сказав він.
Що стосується розміщення контингенту західних країн, є два варіанти — контингент в серйозній кількості або контингент, який в меншій кількості, але показує присутність.
"Тобто меншої кількості, але з підключенням, якщо є п'ята стаття (НАТО. — Ред). Або на кшталт п'ятої статті. Це є різні формати", — зазначив президент.
Однак, на думку Зеленського, якщо не буде гарантій від США, то потрібний дуже великий іноземний контингент.
Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому угода про корисні копалини є вигідною для обох сторін — України та США.
Також президент припустив, коли в Україну можуть прибути перші іноземні миротворці.
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