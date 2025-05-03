Зеленский ответил, какой пункт гарантий безопасности является основным

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Владимир Зеленский в субботу, 3 мая, во время пресс-конференции рассказал, о чем идет речь в гарантиях безопасности для Украины. По его словам, все варианты предусматривают сильную украинскую армию.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Так, относительно гарантий безопасности для Украины существуют два разных подхода. По словам Зеленского, в обоих главным элементом являются большие и сильные ВСУ.

"То есть мы все это понимаем. Сильная армия — армия, способная защищаться. И для нас это действительно номер один в гарантиях безопасности. Мы открыто об этом говорим", — сказал он.

Что касается размещения контингента западных стран, есть два варианта — контингент в серьезном количестве или контингент, который в меньшем количестве, но показывает присутствие.

"То есть меньшего количества, но с подключением, если есть пятая статья (НАТО. — Ред). Или вроде пятой статьи. Это разные форматы", — отметил президент.

Однако, по мнению Зеленского, если не будет гарантий от США, то нужен очень большой иностранный контингент.

Напомним, Зеленский объяснил, почему соглашение о полезных ископаемых является выгодным для обеих сторон — Украины и США.

Также президент предположил, когда в Украину могут прибыть первые иностранные миротворцы.