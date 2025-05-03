Зеленский ответил, какой пункт гарантий безопасности является основным

Зеленский ответил, что является основным в гарантиях безопасности
Президент Владимир Зеленский в субботу, 3 мая, во время пресс-конференции рассказал, о чем идет речь в гарантиях безопасности для Украины. По его словам, все варианты предусматривают сильную украинскую армию.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Гарантии безопасности для Украины
Так, относительно гарантий безопасности для Украины существуют два разных подхода. По словам Зеленского, в обоих главным элементом являются большие и сильные ВСУ.
"То есть мы все это понимаем. Сильная армия — армия, способная защищаться. И для нас это действительно номер один в гарантиях безопасности. Мы открыто об этом говорим", — сказал он.
Что касается размещения контингента западных стран, есть два варианта — контингент в серьезном количестве или контингент, который в меньшем количестве, но показывает присутствие.
"То есть меньшего количества, но с подключением, если есть пятая статья (НАТО. — Ред). Или вроде пятой статьи. Это разные форматы", — отметил президент.
Однако, по мнению Зеленского, если не будет гарантий от США, то нужен очень большой иностранный контингент.
Напомним, Зеленский объяснил, почему соглашение о полезных ископаемых является выгодным для обеих сторон — Украины и США.
Также президент предположил, когда в Украину могут прибыть первые иностранные миротворцы.
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