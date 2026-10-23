Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував заяву американського спецпосланця Стіва Віткоффа, який назвав Володимира Путіна "гуманістом". Глава держави наголосив, що російський диктатор прагне лише знищення українців, продовжує грати людськими життями та не планує зупиняти війну.

Таку заяву Володимир Зеленський зробив в інтерв'ю телеканалу CNN, цитує Новини.LIVE.

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Зеленський вказав на справжню мету російського диктатора

Американський спецпосланець Стів Віткофф раніше назвав Володимира Путіна "гуманістом" за те, що російська влада звільнила 74-річного громадянина США. Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю телеканалу CNN розкритикував таку характеристику очільника Кремля. За словами глави держави, він не знає деталей розмови між Віткоффом та російським лідером, проте переконаний, що справжня мета Москви — вбивства.

"Що важливо? Так, зрозуміти мету Путіна: зламати нас, знищити нас, вбити нас", — наголосив президент.

Він додав, що всупереч можливому бажанню представників США зупинити бойові дії, очільник Кремля не планує відступати.

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"Так, отже, по-перше, звичайно, Путін хоче продовжувати цю війну. І, звісно, американська сторона може його зупинити", — сказав Зеленський.

Україна все ще сподівається на успішні дипломатичні дії з боку американської адміністрації. Як зазначив Володимир Зеленський, із того, що він чує від переговірників Стіва, Джареда та президента США, вони справді хочуть покласти край цій війні. Також Зеленський відзначив продуктивність останніх зустрічей у Норвегії та висловив сподівання на успіх майбутніх перемовин.

Водночас український лідер попереджає про небезпеку ілюзій щодо російського керівництва, яке перетворює війну на гру.

"Але Путін грає, знаєте, він — гравець. Тож це прикро, бо він грає життями інших людей. І, звісно, він цього не хоче. Тож ми зі свого боку прагнемо не дати йому можливості стати сильнішим і зламати нас", — підкреслив Зеленський.

Україна просить допомоги у захисті

Аби російські війська не змогли реалізувати план зі знищення України взимку, Київ наполягає на конкретних кроках партнерів. За словами глави держави, вкрай важливо не скасовувати санкції проти Путіна та не надавати йому додаткових коштів.

Наступний пріоритет — це отримання кращих ракет. Європейські країни передають певну кількість озброєння, однак для повноцінного захисту енергосистеми та мостів, які РФ намагається знищити, щоб відрізати країну, цього недостатньо. Зеленський окремо наголосив, що Україна фінансує такі постачання: "Ні, це, до речі, не забагато. І ми платимо за ці ракети".

Серед критичних потреб президент виділив ракети Patriot, за умови, якщо вогонь NRGC не підтримується російською стороною.

"І ми запитуємо: якщо є можливість надати нам систему StarShield у звичайні терміни для самооборони — чудово. Якщо ні — гаразд, ми виживемо і залишимося сильними", — зазначив український лідер.

Окремо Володимир Зеленський торкнувся питання допомоги іншим регіонам. У Києві розуміють, що увага Вашингтона прикута до ситуації на Близькому Сході. Проте всі європейські лідери та Україна чудово бачать, які обсяги підтримки туди спрямовуються від американської сторони.

"Ми розуміємо, ми не хочемо порівнювати. Ми просто просимо не забувати про нас. Ми вдячні за всю надану підтримку", — сказав президент.

Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський ще заявляв про те, що Сполучені Штати урізали поставки ракет для комплексів Patriot саме тоді, коли Росія готується ще активніше бити балістикою. За словами Володимира Зеленського, Київ зараз терміново шукає додаткові ракети-перехоплювачі в європейських союзників, однак для їх передачі все одно потрібен офіційний дозвіл Вашингтона.

Паралельно український лідер різко розкритикував плани Дональда Трампа та низки західних діячів відновити енергетичну співпрацю з Москвою, наголосивши, що диктатору не можна просто спустити з рук криваву війну.

Тим часом у США спалахнув гучний політичний скандал через візит спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви. Під час переговорів 21 жовтня американський посадовець розсипався в компліментах перед Володимиром Путіним, публічно дякував йому та навіть охрестив господаря Кремля "гуманістом". Такі улесливі заяви в бік російського диктатора викликали хвилю обурення серед сенаторів у Вашингтоні.