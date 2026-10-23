Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал заявление американского спецпосланника Стива Виткоффа, назвавшего Владимира Путина "гуманистом". Глава государства подчеркнул, что российский диктатор стремится лишь к уничтожению украинцев, продолжает играть человеческими жизнями и не планирует останавливать войну.

Такое заявление Владимир Зеленский сделал в интервью телеканалу CNN, цитирует Новини.LIVE.

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Зеленский указал на истинную цель российского диктатора

Американский специальный посланник Стив Виткофф ранее назвал Владимира Путина «гуманистом» за то, что российские власти освободили 74-летнего гражданина США. Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу CNN раскритиковал такую характеристику главы Кремля. По словам главы государства, он не знает подробностей разговора между Виткоффом и российским лидером, однако убежден, что истинная цель Москвы — убийства.

"Что важно? Да, понять цель Путина: сломить нас, уничтожить нас, убить нас", — подчеркнул президент.

Он добавил, что, вопреки возможному желанию представителей США остановить боевые действия, глава Кремля не планирует отступать.

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"Итак, во-первых, конечно, Путин хочет продолжать эту войну. И, разумеется, американская сторона может его остановить", — сказал Зеленский.

Украина все еще надеется на успешные дипломатические действия со стороны американской администрации. Как отметил Владимир Зеленский, судя по тому, что он слышит от переговорщиков Стива, Джареда и президента США, они действительно хотят положить конец этой войне. Также Зеленский отметил продуктивность последних встреч в Норвегии и выразил надежду на успех будущих переговоров.

В то же время украинский лидер предупреждает об опасности иллюзий в отношении российского руководства, которое превращает войну в игру.

"Но Путин играет, знаете, он — игрок. И это досадно, потому что он играет жизнями других людей. И, конечно, он этого не хочет. Поэтому мы, со своей стороны, стремимся не дать ему возможности стать сильнее и сломить нас", — подчеркнул Зеленский.

Украина просит помощи в защите

Чтобы российские войска не смогли реализовать план по уничтожению Украины зимой, Киев настаивает на конкретных шагах со стороны партнеров. По словам главы государства, крайне важно не отменять санкции против Путина и не предоставлять ему дополнительных средств.

Следующий приоритет — это получение более совершенных ракет. Европейские страны передают определенное количество вооружения, однако для полноценной защиты энергосистемы и мостов, которые РФ пытается уничтожить, чтобы отрезать страну, этого недостаточно. Зеленский отдельно подчеркнул, что Украина финансирует такие поставки: «Нет, это, кстати, не слишком много. И мы платим за эти ракеты».

Среди критически важных потребностей президент выделил ракеты Patriot, при условии, что огонь NRGC не поддерживается российской стороной.

"И мы спрашиваем: если есть возможность предоставить нам систему StarShield в обычные сроки для самообороны — прекрасно. Если нет — ладно, мы выживем и останемся сильными", — отметил украинский лидер.

Отдельно Владимир Зеленский затронул вопрос помощи другим регионам. В Киеве понимают, что внимание Вашингтона приковано к ситуации на Ближнем Востоке. Однако все европейские лидеры и Украина прекрасно видят, какие объемы поддержки направляются туда со стороны США.

"Мы понимаем, мы не хотим сравнивать. Мы просто просим не забывать о нас. Мы благодарны за всю оказанную поддержку", — сказал президент.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский также заявлял о том, что Соединенные Штаты сократили поставки ракет для комплексов Patriot именно тогда, когда Россия готовится еще активнее наносить удары баллистическими ракетами. По словам Владимира Зеленского, Киев сейчас срочно ищет дополнительные ракеты-перехватчики у европейских союзников, однако для их передачи все равно требуется официальное разрешение Вашингтона.

Параллельно украинский лидер резко раскритиковал планы Дональда Трампа и ряда западных деятелей возобновить энергетическое сотрудничество с Москвой, подчеркнув, что диктатору нельзя просто спустить с рук кровавую войну.

Тем временем в США разразился громкий политический скандал из-за визита спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа в Москву. Во время переговоров 21 октября американский чиновник сыпал комплиментами в адрес Владимира Путина, публично благодарил его и даже окрестил хозяина Кремля "гуманистом". Такие льстивые заявления в адрес российского диктатора вызвали волну возмущения среди сенаторов в Вашингтоне.