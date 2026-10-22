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Зеленський: не можна просто так все пробачити Путіну

Ua ru
22 жовтня 2026 17:18
Не можна просто так все пробачити Путіну - Зеленський facebook.com/zelenskyy.official
Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що диктатору РФ Володимиру Путіну не можна просто пробачити розв’язану війну. Так він прокоментував наміри Президента США Дональда Трампа та інших західних політиків відновити "енергетичну" співпрацю з Росією.

Про це глава держави сказав в етері подкасту "The Diary of a CEO", передає Новини.LIVE.

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Зеленський висловився про можливе відновлення торгівлі з Росією

Український лідер Володимир Зеленський нагадав в етері подкасту "The Diary of a CEO", що не можна забувати про наслідки російської ескалації та "просто так пробачити Путіну".

Президент прокоментував наміри Президента США Дональда Трампа та інших західних політиків відновити торгівлю російськими енергоносіями. Йдеться, зокрема, про природний газ і дизельне пальне:

"Не можна ж отак усе пробачити і сказати: "Ну, вибач, це ж Путін, потужна країна. Давай просто все забудемо. Давай усе пробачимо. І якось, ну, будемо купувати й продавати газ чи дизель, чи що там". Це складно", — заявив Зеленський.

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Ми писали, що також глава держави прокоментував чергову жахливу атаку Росії, назвавши її "трьома хвилями балістики від гуманістів". У четвер, 21 жовтня РФ застосувала 21 ракету, дві людини загинуло, а 34 отримали поранення. Такі удари призвів до великого руйнування інфраструктури.

Новини.LIVE інформували, що Зеленський назвав росіян "гуманістами" відсилаючись до висловлювання спецпосланника США Стіва Віткоффа, який назвав диктатора РФ Путіна "гуманістом". Така заява викликала бурю критики.

Володимир Зеленський США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні Росія
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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