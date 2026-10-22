Зеленський повідомив про 21 ракету по Києву в рамках атаки гуманіста Путіна

Президент України Володимир Зеленський

Російські війська ввечері 21 жовтня випустили по Києву три хвилі балістичних ракет, загалом застосувавши 21 ракету, що призвело до численних руйнувань цивільної інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок нічних ударів по столиці та інших регіонах загинули двоє людей, ще 34 людини дістали поранення, серед них — п'ятеро дітей.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву глави держави.

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