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Головна Новини дня У Кременчуці РФ вдарила по будівлі телерадіокомпанії, виникла пожежа

У Кременчуці РФ вдарила по будівлі телерадіокомпанії, виникла пожежа

Ua ru
22 жовтня 2026 02:55
Обстріл Кременчука 22 жовтня - палає будівля телерадіокомпанії
Термінова новина

Росіяни в ніч проти 22 жовтня знову здійснили дронову атаку на Кременчук. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання у будівлю приватної телерадіокомпанії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Полтавської ОВА.

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Наслідки обстрілу Кременчука в ніч проти 22 жовтня

Глава Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у своєму Telegram-каналі написав, що Кременчук цієї ночі опинився під ударом дронів. Внаслідок атаки по телерадіокомпанії виникла пожежа.

"У Кременчуці ворожий БпЛА  атакував будівлю приватної телерадіокомпанії. Відбулася пожежа. Попередньо, люди не постраждали. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

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Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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