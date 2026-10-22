Обстрел Кременчуга 22 октября — горит здание телерадиокомпании

В Кременчуге РФ нанесла удар по зданию телерадиокомпании, возник пожар
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22 октября 2026 02:55
Срочная новость
Россияне в ночь на 22 октября вновь совершили атаку с использованием дронов на Кременчуг. В результате вражеского обстрела зафиксировано попадание в здание частной телерадиокомпании.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Полтавской ОГА.
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Последствия обстрела Кременчуга в ночь на 22 октября
Глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич в своем Telegram-канале написал, что Кременчуг этой ночью оказался под ударом дронов. В результате атаки на телерадиокомпанию возник пожар.
«В Кременчуге вражеский БПЛА атаковал здание частной телерадиокомпании. Произошёл пожар. Предварительно, люди не пострадали. Информация уточняется», — говорится в сообщении.
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