Обстрел Кременчуга 22 октября — горит здание телерадиокомпании

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Россияне в ночь на 22 октября вновь совершили атаку с использованием дронов на Кременчуг. В результате вражеского обстрела зафиксировано попадание в здание частной телерадиокомпании.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Полтавской ОГА.

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Последствия обстрела Кременчуга в ночь на 22 октября

Глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич в своем Telegram-канале написал, что Кременчуг этой ночью оказался под ударом дронов. В результате атаки на телерадиокомпанию возник пожар.

«В Кременчуге вражеский БПЛА атаковал здание частной телерадиокомпании. Произошёл пожар. Предварительно, люди не пострадали. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

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