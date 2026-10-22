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Главная Новости дня В Кременчуге РФ нанесла удар по зданию телерадиокомпании, возник пожар

В Кременчуге РФ нанесла удар по зданию телерадиокомпании, возник пожар

Ua ru
22 октября 2026 02:55
Обстрел Кременчуга 22 октября — горит здание телерадиокомпании
Срочная новость

Россияне в ночь на 22 октября вновь совершили атаку с использованием дронов на Кременчуг. В результате вражеского обстрела зафиксировано попадание в здание частной телерадиокомпании.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Полтавской ОГА.

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Последствия обстрела Кременчуга в ночь на 22 октября

Глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич в своем Telegram-канале написал, что Кременчуг этой ночью оказался под ударом дронов. В результате атаки на телерадиокомпанию возник пожар.

«В Кременчуге вражеский БПЛА атаковал здание частной телерадиокомпании. Произошёл пожар. Предварительно, люди не пострадали. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

Новость дополняется...

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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