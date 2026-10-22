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Главная Новости дня Три волны баллистических ударов со стороны "гуманистов" РФ: Зеленский об атаке на Киев

Три волны баллистических ударов со стороны "гуманистов" РФ: Зеленский об атаке на Киев

Ua ru
22 октября 2026 10:54
Зеленский сообщил о 21 ракете, выпущенной по Киеву в рамках атаки "гуманиста" Путина
Президент Украины Владимир Зеленский

Российские войска вечером 21 октября выпустили по Киеву три волны баллистических ракет, в общей сложности применив 21 ракету, что привело к многочисленным разрушениям гражданской инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночных ударов по столице и другим регионам погибли два человека, еще 34 человека получили ранения, среди них — пятеро детей.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы государства.

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Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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