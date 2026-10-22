Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диктатору РФ Владимиру Путину нельзя просто простить развязанную войну. Так он прокомментировал намерения президента США Дональда Трампа и других западных политиков возобновить «энергетическое» сотрудничество с Россией.

Об этом глава государства сказал в эфире подкаста "The Diary of a CEO", передает Новини.LIVE.

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Зеленский высказался о возможном возобновлении торговли с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский напомнил в эфире подкаста "The Diary of a CEO", что нельзя забывать о последствиях российской эскалации и "просто так простить Путина".

Президент прокомментировал намерения президента США Дональда Трампа и других западных политиков возобновить торговлю российскими энергоносителями. Речь идет, в частности, о природном газе и дизельном топливе:

"Нельзя же так просто всё простить и сказать: "Ну, извини, это же Путин, могущественная страна. Давай просто всё забудем. Давай всё простим. И как-то, ну, будем покупать и продавать газ или дизель, или что там". Это сложно", — заявил Зеленский.

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Мы писали, что глава государства также прокомментировал очередную ужасающую атаку России, назвав её "тремя волнами баллистики от гуманистов". В четверг, 21 октября, РФ применила 21 ракету, два человека погибли, а 34 получили ранения. Такие удары привели к значительным разрушениям инфраструктуры.

Новини.LIVE сообщали, что Зеленский назвал россиян "гуманистами", сославшись на высказывание спецпосланника США Стива Виткоффа, который назвал диктатора РФ Путина "гуманистом". Такое заявление вызвало бурю критики.