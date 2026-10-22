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Зеленский: нельзя просто так всё простить Путину

Ua ru
22 октября 2026 17:18
Нельзя просто так всё простить Путину — Зеленский facebook.com/zelenskyy.official
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диктатору РФ Владимиру Путину нельзя просто простить развязанную войну. Так он прокомментировал намерения президента США Дональда Трампа и других западных политиков возобновить «энергетическое» сотрудничество с Россией.

Об этом глава государства сказал в эфире подкаста "The Diary of a CEO", передает Новини.LIVE.

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Зеленский высказался о возможном возобновлении торговли с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский напомнил в эфире подкаста "The Diary of a CEO", что нельзя забывать о последствиях российской эскалации и "просто так простить Путина".

Президент прокомментировал намерения президента США Дональда Трампа и других западных политиков возобновить торговлю российскими энергоносителями. Речь идет, в частности, о природном газе и дизельном топливе:

"Нельзя же так просто всё простить и сказать: "Ну, извини, это же Путин, могущественная страна. Давай просто всё забудем. Давай всё простим. И как-то, ну, будем покупать и продавать газ или дизель, или что там". Это сложно", — заявил Зеленский.

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Мы писали, что глава государства также прокомментировал очередную ужасающую атаку России, назвав её "тремя волнами баллистики от гуманистов". В четверг, 21 октября, РФ применила 21 ракету, два человека погибли, а 34 получили ранения. Такие удары привели к значительным разрушениям инфраструктуры.

Новини.LIVE сообщали, что Зеленский назвал россиян "гуманистами", сославшись на высказывание спецпосланника США Стива Виткоффа, который назвал диктатора РФ Путина "гуманистом". Такое заявление вызвало бурю критики.

Владимир Зеленский США владимир путин Дональд Трамп война в Украине Россия
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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