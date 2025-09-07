Зеленський сказав, де може зустрітися з Путіним

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Путіним. Зокрема, глава держави наголосив, що готовий до перемовин в будь-якій країні, окрім Москви.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю ABC News.

Зеленський про зустріч з Путіним

Президент Зеленський заявив, що готовий до перемовин з Путіним будь-де, окрім Москви.

Лідер наголосив, що неодноразово казав Президенту США Дональду Трампу про свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним у будь-якому форматі.

"Я готовий до будь-якої зустрічі, але не в Росії. Будь-яка зустріч, двостороння чи тристороння, буде чудовою, якщо ви (Трамп, — Ред.) там будете", — сказав Зеленський.

Нещодавно український лідер заявляв, що пропозиція глави Путіна приїхати до Москви мала на меті "відкласти зустріч".

Раніше Зеленський відхилив пропозицію Путіна приїхати до Москви. Водночас він заявив, що диктатор може приїхати до Києва.