Зеленский сказал, где может встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором Путиным. В частности, глава государства подчеркнул, что готов к переговорам в любой стране, кроме Москвы.

Об этом украинский лидер сказал в интервью ABC News.

Зеленский о встрече с Путиным

Президент Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным где угодно, кроме Москвы.

Лидер подчеркнул, что неоднократно говорил Президенту США Дональду Трампу о своей готовности к встрече с российским диктатором Путиным в любом формате.

"Я готов к любой встрече, но не в России. Любая встреча, двусторонняя или трехсторонняя, будет замечательной, если вы (Трамп, — Ред.) там будете", — сказал Зеленский.

Недавно украинский лидер заявлял, что предложение главы Путина приехать в Москву имело целью "отложить встречу".

Ранее Зеленский отклонил предложение Путина приехать в Москву. В то же время он заявил, что диктатор может приехать в Киев.