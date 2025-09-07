Видео
Главная Новости дня Зеленский ответил, где готов встретиться с Путиным

Зеленский ответил, где готов встретиться с Путиным

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 21:33
Зеленский сказал, где может встретиться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором Путиным. В частности, глава государства подчеркнул, что готов к переговорам в любой стране, кроме Москвы.

Об этом украинский лидер сказал в интервью ABC News.

Читайте также:

Зеленский о встрече с Путиным

Президент Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным где угодно, кроме Москвы.

Лидер подчеркнул, что неоднократно говорил Президенту США Дональду Трампу о своей готовности к встрече с российским диктатором Путиным в любом формате.

"Я готов к любой встрече, но не в России. Любая встреча, двусторонняя или трехсторонняя, будет замечательной, если вы (Трамп, — Ред.) там будете", — сказал Зеленский.

Недавно украинский лидер заявлял, что предложение главы Путина приехать в Москву имело целью "отложить встречу".

Ранее Зеленский отклонил предложение Путина приехать в Москву. В то же время он заявил, что диктатор может приехать в Киев.

Владимир Зеленский владимир путин ВСУ война в Украине мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
