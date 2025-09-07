Зеленский сказал, где может встретиться с Путиным

Зеленский ответил, где готов встретиться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором Путиным. В частности, глава государства подчеркнул, что готов к переговорам в любой стране, кроме Москвы.
Об этом украинский лидер сказал в интервью ABC News.
Зеленский о встрече с Путиным
Президент Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным где угодно, кроме Москвы.
Лидер подчеркнул, что неоднократно говорил Президенту США Дональду Трампу о своей готовности к встрече с российским диктатором Путиным в любом формате.
"Я готов к любой встрече, но не в России. Любая встреча, двусторонняя или трехсторонняя, будет замечательной, если вы (Трамп, — Ред.) там будете", — сказал Зеленский.
Недавно украинский лидер заявлял, что предложение главы Путина приехать в Москву имело целью "отложить встречу".
Ранее Зеленский отклонил предложение Путина приехать в Москву. В то же время он заявил, что диктатор может приехать в Киев.
